38 ازدواج در هر 24 ساعت در استان یزد ثبت می شود

سیدمحمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در استان یزد طی شش ماه نخست سال جاری هفت هزار و 66 ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین آمار ازدواج مربوط به شهرستان یزد بوده است، افزود: سه هزار و 664 ازدواج در دفترخانه‌ های شهرستان یزد به ثبت رسیده است که این رقم معادل 51.8 درصد مجموع ازدواجهای ثبت شده در مدت یاد شده در مجموع شهرستانهای استان یزد است.

طباطبایی بیان داشت: بیشترین آمار ازدواج‌ های ثبت شده در نیمه نخست سال جاری مربوط به فروردین ‌ماه بوده است به نحوی ‌که هزار و 581 مورد از ازدواج ‌های استان در این ماه به ثبت رسیده که این رقم در واقع معادل 22.3 درصد مجموع ازدواج ‌های صورت گرفته در شش ماه نخست امسال بوده است.

میانگین سن ازدواج در یزد پایین تر میانگین کشوری است

وی با اشاره به میانگین سن ازدواج در استان یزد عنوان کرد: میانگین سن ازدواج مردان در این استان 25.6 و زنان استان 21.5 سال بوده است در حالی که میانگین سن ازدواج در سطح کشور برای مردان 26.6 و برای زنان 22.2 سال اعلام شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان یزد همچنین نرخ ازدواج در این استان را 13.2 اعلام کرد و اظهار داشت: بر اساس این رقم برآورد می‌ شود که تا پایان سال جاری به ازای هر هزار نفر، 13 واقعه ازدواج در استان یزد به ثبت برسد.

وی در تحلیل علل رشد ازدواج بیان داشت: آمار بالای جمعیتی در برهه ‌ای از زمان در مدارس ابتدایی و راهنمایی بود به نحوی‌ که مدارس دو شیفته شده بودند و این افراد اکنون به سن ازدواج رسیده ‌اند و همین امر سبب شده نرخ ازدواج که در سال 80 حدود 10.7 به ازای هر نفر بوده است در نیمه نخست سال جاری به 13 رویداد به ازای هر نفر برسد.

طباطبایی اظهار داشت: از مجموع هفت هزار و 66 ازدواج انجام شده، پنج هزار و 343 مورد زوجین هر دو یزدی بوده‌ اند و در 497 رویداد، مرد یزدی و زن غیر یزدی در 893 واقعه مرد غیر یزدی و زن یزدی و در 333 ازدواج نیز زوجین هر دو غیریزدی بوده‌ اند.