به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، براساس تحقیقات انجام شده از سوی یک نشریه امریکایی به رغم اینکه پیروان تمام ادیان در شهرنیویورک ساکن هستند اما این شهر به رتبه هشتاد و چهارم شهرهای مذهبی درمیان سایر شهرهای امریکا دست یافته است.

این درحالی است که برخلاف تصورات درباره شهر لاس وگاس که به نظر می‌رسید در قعر جدول قرار گیرد شهر گاتهام در آخرین رده‌های این جدول قرار گرفته است.

این نشریه شهرها را براساس تعداد اماکن نیایش آنها برحسب سرانه جمعیتی، تنوع گروههای دینی و میزان کمکهای خیریه ای که یک سال در طول یک مدت مشخص جمع می‌کند انتخاب کرده است.

برای مثال شهر نیویورک دارای بیش از 2 هزار کلیسا، یک هزار کنیسه، 100 مسجد، دفتر مرکزی شورای رهبران دینی جهان است.

این نشریه امریکایی نتایج تحقیقات خود را در شماره ماه دسامبر منتشر می‌کند. پس از کلورادو اسپرینگز شهرهای گرینزبورو در نیوجرسی، اوکلوهاما سیتی، ویچیتا و کن قرار گرفتند.