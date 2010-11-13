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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

در جلسه امروز مجمع انجام شد؛

تصویب سیاست های کلی نظام در فناوری اطلاعات و ارتباطات

تصویب سیاست های کلی نظام در فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی نظام بر ساماندهی نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای امن سازی ساختارهای حیاتی، حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از ادامه پیگیری تدوین سیاست‌های کلی برای ایجاد تحول درنظام آموزش و پرورش کشور، به دلیل اهمیت موضوع، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برای توسعه علوم و بومی‌سازی فناوری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرار گرفت و دو بند از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

 در این سیاست ها آمده است : حفظ امنیت شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی کشور، نیازمند سیاستگذاری و طراحی برنامه‌هایی جامع ملی برای صیانت ازمنافع، اسرار و اقتدار ملی در فضای فناوری امنیت اطلاعات و ارتباطات الکترونیک است.

ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر دسترسی بیگانگان و حملات الکترونیک و ایجاد و توسعه نظام‌های فنی بخشی و فرابخشی برای تأمین امنیت فضای سایبر، از الزامات امینت ملی به شمار می‌آید. بومی‌سازی فناوری امنیت شبکه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری الکترونیکی، امری حیاتی است که با تأمین منافع ملی و استقلال کشورها، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران و سایر مقامات و کارشناسان مربوطه از دولت، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات نیز حضور داشتند. پس از ارائه گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضا و کارشناسان مربوطه به تبادل نظر پرداختند و پس از تصویب کلیات موضوع، بررسی جزئیات و بندهای این سیاست ها در دستور کار قرار گرفت.

در مقدمه این سیاست ها آمده است:

در نظام جمهوری اسلامی ایران که توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه کشور مورد تأکید است توسعه علوم و فناوری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) از طروق ذیل انجام می شود:

1- ساماندهی نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای امن سازی ساختارهای حیاتی، حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی و پایداری زیرساخت‌های ملی و صیانت از اسرار کشور، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی، ارزش‌های اخلاقی، حریم خصوصی، آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مادی و معنوی

2- تأکید بر توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه با رعایت ملاحظات امنیتی ذیرربط.

گفتنی است با توجه به ادامه تدوین این سیاست‌ها، مقرر شد در جلسات آتی بررسی این موضوع پیگیری شود.

کد مطلب 1190889

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