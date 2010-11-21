جای خالی نمایشهای عروسکی خوب در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایش ها و کارتون های عروسکی تولیدی در سال های دور تداعی گر نکاتی چون دوستی،‌ محبت،‌ رعایت ادب و بسیاری نکات اخلاقی، دینی و اجتماعی بود اما این در شرایطی است که بسیاری از کودکان امروز از این بستر آموزشی و تفریحی مهم محرومند.

در تلویزیون، عروسکهای کارتونی که پیش از این با آثاری چون مدرسه موش ها،‌ دون دون، خونه مادربزرگه و دیگر آثار قدرتمند در این حوزه به کودکان شناسانده می شد این روزها به حضور عروسکی در کنار مجری محدود شده و بسیاری از کارآیی های خود را عملا از دست داده است.

این نکته در بخش نمایش ها و نمایشنامه های عروسکی نیز قابل مشاهده است. مدتهاست روند تولید آثار نمایشی عروسکی پایین آمده و کودکان معدودی از امکان بهره گیری از این حوزه مهم هنری و آموزشی برخوردارند.

بر این اساس تولید نمایشنامه هایی از این دست می تواند به گره گشایی بسیاری از مشکلات کودکان و نوجوانان در زمینه های اجتماعی، اخلاقی و مذهبی بینجامد لیکن روند قدرتمند تولید در این حوزه حرف نخست را می زند، به نحوی که این آثار باید از توان بالقوه و بالفعل در برقراری ارتباط موثر با کودکان و ارائه مضامین آموزشی به آنان به صورت غیرمستقیم برخوردار باشند.

در شخصیت های عروسکی به دلیل نزدیکی این شخصیت ها به دنیای ذهنی کودکان و هم ذات پنداری با آنان این توان بصورت بالقوه وجود دارد. بنابراین آنچه باید بیش از همه به آن پرداخته شود رعایت اصول لازم برای برقراری ارتباط صمیمی تر میان دو قطب اصلی یعنی عروسک و کودک است تا بتواند آنچه در ذهن تولیدکننده اثر موجود است را هرچه بهتر به مخاطب خردسال یا نوجوان ارائه دهد.

عروسک هایی که از بهشت می آیند

در این زمینه ابتکار حوزه هنری استان تهران در ارائه طرحی به نام "عروسک ها از بهشت می آیند" می تواند آغازگر حرکتی هدفمند رو به این سمت باشد. شاید با اجرای چنین طرحی از این پس به جای تماشای عروسک های سرد و بی روح که گویی ذهن کودکان را سرشار از هیاهوهای بی معنا می کنند عروسک هایی روی کار بیایند که تصویرگر فضایی با نشاط در عین زیبایی،‌ عمق و معنا باشند.

اجرای این طرح که با حضور کارشناسان و اساتید برجسته در حوزه نمایش های عروسکی کودک و نوجوان صورت می گیرد در کنار بهره گیری از کتب مذهبی و دینی ما که از امکانات بسیار مناسب داستانی برای پرداخت و تولید آثاری از این دست برخوردارند می تواند بسیار مفید واقع شود.

اما این نکته مهم در شرایطی به وقوع خواهد پیوست که اصل به روز شدن قصه ها در کنار مفهوم ناب آنان نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و از جاذبه های بصری،‌ مفهومی و کلامی لازم برخوردار باشد.