شناسایی 40 نقطه در سواحل خلیج فارس برای احداث موج شکنهای کوچک

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید عطا الله صدر ظهر شنبه در حاشیه بازدید از موج شکنهای در دست احداث جزیره قشم در جمع خبرنگاران گفت: این موج شکنها در راستای خدمات رسانی دولت در مناطق محروم احداث می شود تا مردم بتوانند با بهره گیری از این موج شکنها به امورمعیشتی خود از جمله صیادی و تجارت بپردازند.

وی اضافه کرد: سازمان بنادر برنامه ریزی جامعی در جهت احداث بنادر بزرگ و کوچک در سطح کشور انجام داده است.

صدر خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین پروژه های در دست احداث، فاز دو طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی است که پیش بینی می شود بخش از آن تاپایان سال جاری به بهره برداری برسد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در عین حال به اهمیت راههای ارتباطی منتهی به بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: با توجه به اجرای طرح توسعه بدر شهید رجایی و افزایش ظرفیت آن به دو برابر، نیاز است ظرفیت راههای دسترسی به داخل کشور ارتقا یابد که بر این اساس سازمان بنادر در ساخت بزرگراه بندرعباس - سیرجان سرمایه گذاری کرده به طوری که طی سال جاری چهار میلیارد تومان به این طرح کمک شده است.

وی در عین حال نقش راه آهن را در کاهش بار جاده ها مهم خواند و گفت: در حال حاضر حدود سه درصد از کالاها توسط این بخش حمل می شود که رقم ناچیزی است و قطعا با فعال تر شدن این بخش، ضمن کمک به کاهش مصرف سوخت، از بروز بسیاری از تصادفات در جاده های کشور کاسته خواهد شد.

صدر امکان تردد شبانه برای حمل بار را از جمله دیگر اقدامات مورد نیاز برای کاهش ترافیک در محورهای منتهی به بندر عنوان کرد و افزود: با 24 ساعته شدن گمرک شهید رجایی این امکان بوجود می آید که در تمامی ساعات شبانه روز امکان تردد به وجود آید که با هماهنگی و مکاتباتی که با گمرک در این بخش انجام شده به زودی این امر امکان پذیر خواهد شد.

معاون وزیر راه و ترابری در ادامه به نقش پررنگ فعالیتهای دریایی در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای بسیار خوبی که در این بخش در کشور وجود دارد ازجمله وجود دریا و مناطق ساحلی در شمال و جنوب وهمچنین برخورداری از جزایر، بخش دریایی در برنامه پنجم، جایگاه ویژه ای دارد.

وی برنامه ریزی جدی سازمان بنادر را جهت حمایت از صنعت بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی) یادآور شد و گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، در پایان برنامه پنجم توسعه سهم ایران از این صنعت پرسود در منطقه به 50 درصد خواهد رسید که با سرمایه گذاریهایی که بخش خصوصی در مناطق مختلف انجام داده این مهم دست یافتنی است.