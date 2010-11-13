به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این بخشنامه، کارگران ساختمانی که به نحوی در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات و تخریب ساختمان اشتغال دارند و مشمول مقررات خاصی از نظر بیمه و یا بازنشستگی نیستند می توانند بیمه شوند.

بر این اساس با تمهیداتی که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همزمان با اجرای آیین‌نامه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بابت آموزش کارگران ساختمانی فراهم کرده و با آموزش‌های مربوطه کارت مهارت فنی دریافت دارند، می‌توانند با ارائه کارت مهارت فنی و مستندات و مدارک موردنیاز به شعب صندوق تأمین‌اجتماعی نسبت به نام‌نویسی و بیمه‌پردازی اقدام نمایند و از خدمات صندوق تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.

نرخ حق‌بیمه قابل پرداخت به ازای هر مترمربع ساختمان که برابر حاصل ضرب حق‌بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال است، تعیین می‌شود.

جدول ضرایب حق‌بیمه واحدهای ساختمانی به ازای هر مترمربع زیربنا

میانگین زیربنای هر واحد 75 مترمربع و کمتر بیش از 75 تا 150 مترمربع بیش از 150 مترمربع ارزش معاملاتی عرصه هر مترمربع (ارقام به ریال) 000/10 و کمتر 2/2 درصد 5/2 درصد 9/2 درصد بیش از 000/10 تا 000/50 7/2 درصد 1/3 درصد 3/3 درصد بیش از 000/50 تا 000/200 3/3 درصد 6/3 درصد 8/3 درصد 000/200 و بیشتر 4 درصد 4 درصد 4 درصد