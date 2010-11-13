به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این بخشنامه، کارگران ساختمانی که به نحوی در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات و تخریب ساختمان اشتغال دارند و مشمول مقررات خاصی از نظر بیمه و یا بازنشستگی نیستند می توانند بیمه شوند.
بر این اساس با تمهیداتی که سازمان آموزش فنی و حرفهای همزمان با اجرای آییننامه قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی بابت آموزش کارگران ساختمانی فراهم کرده و با آموزشهای مربوطه کارت مهارت فنی دریافت دارند، میتوانند با ارائه کارت مهارت فنی و مستندات و مدارک موردنیاز به شعب صندوق تأمیناجتماعی نسبت به نامنویسی و بیمهپردازی اقدام نمایند و از خدمات صندوق تأمیناجتماعی بهرهمند شوند.
نرخ حقبیمه قابل پرداخت به ازای هر مترمربع ساختمان که برابر حاصل ضرب حقبیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال است، تعیین میشود.
|
میانگین زیربنای هر واحد
|
75 مترمربع و کمتر
|
بیش از 75 تا 150 مترمربع
|
بیش از 150 مترمربع
|
ارزش معاملاتی عرصه هر مترمربع
(ارقام به ریال)
|
000/10 و کمتر
|
2/2 درصد
|
5/2 درصد
|
9/2 درصد
|
بیش از 000/10 تا 000/50
|
7/2 درصد
|
1/3 درصد
|
3/3 درصد
|
بیش از 000/50 تا 000/200
|
3/3 درصد
|
6/3 درصد
|
8/3 درصد
|
000/200 و بیشتر
|
4 درصد
|
4 درصد
|
4 درصد
باتوجه به اینکه حقبیمه پروژههای مسکن مهر میبایست براساس توافقنامه فیمابین وزارت رفاه و تأمیناجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی محاسبه و وصول شود، به منظور مساعدت در پرداخت حقبیمه مربوطه، صندوق تأمیناجتماعی امکان پرداخت حقبیمه کارگران ساختمانی مربوط به مسکن مهر را در سه قسط مساوی به ترتیب در زمان صدور پروانه، 6 ماه و یکسال پس از تاریخ صدور پروانه دریافت میکند.
نظر شما