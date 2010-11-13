به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه شورای اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در زمینه تأسیس مدیریت‌های استانی تصریح کرد: در این زمینه در چند استان مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه خواهران تشکیل شده است که از جمله آنها می‌توان به استان یزد، استان بوشهر و استان خوزستان اشاره کرد.



وی با بیان اینکه راه‌اندازی مدیریت‌های استانی موجب واگذاری امور و سرعت بخشیدن به انجام کارها در استان‌های مختلف کشور می‌شود، تصریح کرد: راه‌اندازی مدیریت‌های استانی در سطح کشور در راستای اجرای مصوبه و آیین‌نامه شورای عالی حوزه‌های علمیه انجام می‌گیرد.



معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه در حال حاضر تعدادی از مدارس علمیه خواهران مستقیما زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فعالیت می‌کنند و با این مرکز مرتبط هستند، گفت: با ادامه یافتن راه‌اندازی مدیریت‌های منطقه‌ای و استانی ارتباطات مدارس از مرکز به مدیریت‌های مناطق و استان‌ها انتقال می‌یابد و اختیارات این مدیریت‌ها افزایش می‌یابد.



وی با بیان اینکه راه‌اندازی مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه خواهران تا پایان سال نیز ادامه خواهد یافت، اضافه کرد: تا پایان سال جاری تمام مدارس علمیه‌ای که در حال حاضر مستقیما زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فعالیت می‌کنند، زیر نظر مدیریت‌های منطقه‌ای و استانی قرار خواهند گرفت.

