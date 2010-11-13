به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی سقائیان‌نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای شهر اصفهان افزود: شش ماه است به طور مستمر در حال پیگیری برای ساخت مجموعه تالارهای اجلاس سران در اصفهان هستیم که در نهایت موافقت این طرح از مدیران کشور گرفته شد و شهرداری در نظر دارد طی دو سال ساخت این تالارها را عملیاتی کند.

وی یادآور شد: با پیش بینیهای صورت گرفته این مجموعه تالارها به طور همزمان می تواند 10 هزار نفر را سرویس دهی کند و با اجرایی شدن و انتقال مجموعه تالار اجلاس سران تحول بزرگی در زمینه جذب توریسم و گردشگر رخ خواهد داد.

سقائیان‌نژاد اظهار داشت: در صورتیکه این تالارها به اصفهان منتقل شود فرودگاه شهید بهشتی اصفهان نیز بین المللی خواهد شد و در این عرصه قطار سریع السیر تهران- اصفهان نیز رونق خاصی خواهد گرفت.

شهردار اصفهان در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی و مردم حکایت آب و ماهی را دارند و زنده ماندن میراث فرهنگی و صنایع دستی در گرو تلاش مردم و مدیران است.

برای حراست از میراث فرهنگی تعارفها را کنار بگذاریم

سقائیان‌نژاد ادامه داد: پس از گذشت 31 سال از انقلاب اسلامی بهتر است تعارفها را کنار گذاشته و برای حفظ و حراست از میراث فرهنگی و صنایع دستی به صورت عملیاتی و موثر وارد شویم.

وی با اشاره به اینکه ایران چهارمین کشور دنیا از نظر تعدد بناها و جاذبه های تاریخی و گردشگری در دنیا شناخته شده تصریح کرد: با این وجود حجم توریسم در کشور ایران با همه ظرفیتها قابل ملاحظه و چشمگیر نیست و باید در این عرصه فعالیتهای قابل توجهی صورت پذیرد.