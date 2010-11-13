تذکر نکونام نسبت به غیبت نمایندگان در مجلس

محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز شنبه با بیان تذکری ضمن تشکر از علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: ممنون هستم که همه مرخصی ها و ماموریت های نمایندگان را لغو کردید ، اما با این حال جلسه علنی با 45 دقیقه تاخیرتشکیل شد.

وی با بیان اینکه جلسه علنی صبح امروز نیز با 45 دقیقه تاخیر آغاز شده بود ، افزود: لایحه برنامه پنجم توسعه کشور نقشه راه فرهنگی اقتصادی و سیاسی 5 سال آینده کشور است و اهمیت زیادی در تعیین سیاست ها دارد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: متاسفانه در دو هفته اخیر تعداد نمایندگان حاضر در جلسات بر روی عدد 194 و 195 ( حد نصاب رسمیت جلسات ) مانده است حال این سئوال مطرح است که این 80 تا 85 نماینده باقیمانده کجا هستند، مردم این افراد را برای چه انتخاب کرده اند و آنها به چه کاری مهمتر از برنامه پنجم توسعه مشغول اند؟

وی ادامه داد: نمایندگانی که سر ساعت در جلسه علنی حاضر می شوند متاسفانه باید45 دقیقه منتظر بمانند تا جلسه رسمی شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس تذکر را وارد دانست و گفت : ما اسامی غایبین را در صحن علنی قرائت می کنیم و اگر راه حل دیگری دارید بگویید تا آن را اجرا کنیم.