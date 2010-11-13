هوای تهران همچنان ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلظت آلاینده های منوکسید کربن و ذرات معلق از دو نیم میکرون نسبت به روز گذشته بیشتر شده است. همچنین در میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ده میکرون تغییری ملاحضه نشده است.

به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف همراه با غبار محلی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت تا ساعات ظهر در شرایط ناسالم باقی بماند.



همچنینی مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران اثرات بهداشتی فراتر از حد مجاز بودن آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون را اعلام کرده و افزوده است که افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن از نمونه های آن است.



همچنین توصیه شده افزاد مبتلا به بیماری قلبی و تنفسی، سالمندان و خردسالان باید فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.