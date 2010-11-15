محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص مذاکرات یپش روی ایران و 1+5 اظهار داشت: ما نباید خودمان را درگیر مذاکرات تکراری و بیهوده کنیم.

وی گفت: ما همواره در مذاکرات حسن نیت خود را نشان داده ایم و غربی ها در عین حال که با ایران مذاکره می کنند و گمان می کنند می توانند به خواسته های خود برسند اما فشارهای زیادی پس از مذاکره به ما وارد می کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: باید فرقی بین مذاکره و عدم مذاکره وجود داشته باشد، معتقدم در دور جدید مذاکرات باید موضع فعال تری نسبت به گذشته داشته باشیم ، زیرا اگر مذاکرات پیش رو متفاوت از مذاکرات گذشته نباشد ما چه نیازی به مذاکره داریم.

وی گفت: از هم اکنون باید به طرف مذاکره اعلام کنیم که در صورتی حاضر به ادامه مذاکرات هستیم که تحریم های قبلی و رفتارهای ناصواب نسبت به جمهوری اسلامی ایران را لغو کنند و بحث پرونده ما در شورای امنیت سازمان ملل منتفی شود.

نماینده چناران گفت: اگر قرار باشد علیرغم همکاری ایران در موضوع هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی غربی ها ما را مدام تهدید کنند چرا باید در مرز غنی سازی 20 درصد بمانیم. اگر متهم به غیر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای هستیم دیگر نباید به غنی سازی 20 درصد پایبند باشیم بلکه باید فراتر از آن غنی سازی را ادامه دهیم.

دهقان تصریح کرد: اگر قرار است غربی ها با توهمات خود مدام بر ما فشار بیاورند نباید دیگر پایبند مذاکرات باشیم.

وی گفت: در دور جدید مذاکرات باید موضوع فعال تری داشته باشیم. زیرا موضوع انفعال و عقب نشینی ها قبلا تجربه شده و ثابت کرده که نتیجه نداده است.

نماینده چناران افزود: ما همواره اهل مذاکره بوده ایم اما قرار نیست همواره متهم باشیم و در مقام پاسخگویی برآییم. وقتی توضیحات ما پذیرفته نمی شود دلیلی ندارد به غنی سازی 20 درصد پایبند بمانیم بلکه باید بر اساس مصالح کشور فراتر از غنی سازی 20 درصد پیش برویم.