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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

مهاجرت پاییزی 20 هزار پرنده به تالابهای مهاباد

مهاجرت پاییزی 20 هزار پرنده به تالابهای مهاباد

ارومیه - خبرگزاری مهر: بیش از 20هزار قطعه انواع پرندگان مهاجر طی یک هفته اخیر وارد تالابهای مهاباد شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، 20 هزار پرنده آبزی و کنار آبزی در مسیر مهاجرت خود به مناطق گرمسیری برای استراحت و تغذیه در تالاب های کانی برازان، قره قشلاق، گروس، قوپی باباعلی و حسن خان سکنی گزیده اند.

فلامینگو، چنگر، انواع مرغابی، اردک سرسبز، حواصیل خاکستری، پرستوی دریایی، پلیکان سفید، چوب پا، کشم و غاز خاکستری انواع پرندگان مهاجر به تالابهای مهاباد هستند.

تالاب های شهرستان مهاباد با بیش از شش هکتار مساحت، استراحتگاه بسیار مناسبی برای انواع پرندگان مهاجری است که همه ساله در مسیر پرواز خود وارد آنها می شوند.

وجود تالابهای کانی برازان، قوپی باباعلی، حسن خان، گروس، داشخانه و قره قشلاق، مهاباد را به یکی از زیستگاه های اصلی پرندگان در آذربایجان غربی تبدیل کرده است.

طبق آخرین بررسی‌ها، هفت گونه پرنده آبزی و کنار آبزی متعلق به 11خانواده در تالاب های مهاباد شناسایی شده است.

کد مطلب 1190920

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