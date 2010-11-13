راه اندازی نیروگاه بوشهر به هیچ عنوان به تاخیر نمی افتد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در افتتاحییه نمایشگاه تخصصی دستاورد های هسته ای کشور در مشهد که ظهر شنبه برگزار شد معاون سازمان انرژی اتمی ایران با بیان این مطلب افزود: هیچ قدرتی استکباری در جهان نخواهد توانست ما را از پیشرفت در زمینه هسته‌ای باز دارد.

سلطانی در ادامه افزود: با توجه به داشتن سلاح هسته‌ای توسط کشورهایی از قبیل آمریکا، کره شمالی، رژیم صهیونیستی، هند و پاکستان کسی با این کشورها کاری نداشته و همیشه حساسیت‌ها روی ایران بوده است.

تحریم‌ها نمی تواند هیچ تاثیری بر پیشرفت هسته‌ای کشور بگذارد

وی تاکید کرد: هر چند ایران در این چند سال تحت فشار زیاد و تحریم های شدید بوده ولی این موضوع نه تنها ما را از حرکت باز نداشته بلکه به پیشرفت این صنعت در کشور نیز کمک کرده است.

وی تصریح کرد: مزیت های استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای برای همه آشکار است که می توان به دستیابی تکنولوژی و تولید علم، تولید برق اتمی و جنبه سالم بودن برای محیط زیست این سوخت اشاره کرد.

راه اندازی نیروگاه طبق برنامه پیش می رود

معاون سازمان انرژی اتمی ایران یادآور شد: نیروگاه اتمی بوشهر به امید خدا تا 40 روز دیگر به مرحله بحرانی یعنی شروع به کار تولید برق می‌کند که وقتی به تولید 250 مگابایت برسد به شبکه برق شهری متصل شده و اگر با مشکل فنی مواجه نشویم بعد از 5 ماه آینده به میزان 1000 مگابایت تولید که رقم اصلی است، خواهیم رسید.