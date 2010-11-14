دلیل مرگ دانش آموز نیکشهری هنوز مشخص نیست

ابراهیم اعتصام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنبیه بدنی دانش آموز نیک شهری، دوم آبان ماه در یکی از مدارس زاهدان اتفاق افتاده گفت: معلم این مدرسه با کتاب و به شکل خیلی عادی به سر دانش آموز می زند و به گفته دانش آموزان کلاس، این حرکت وی از روی خشم و عصبانیت نبوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای این دانش آموز در آن لحظه از لحاظ جسمی اتفاقی نیفتاده و تا پایان ساعت درسی در مدرسه حضور داشته و هیچ گونه ابراز درد و مریضی نکرده است.

وی ادامه داد: این دانش آموز بعد از مدرسه سوار بر سرویسش می شود که در همین حین، حالت تهوع و سرگیجه برای او ایجاد می شود.

اعتصام با بیان اینکه این دانش آموز توسط خانواده به بیمارستان منتقل می شود گفت: او یک هفته در بیمارستان بستری شده و بعد فوت می کند. پزشکی قانونی نیز این مرگ را بررسی کرده ولی هنوز نظر قطعی خود را صادر نکرده است.

وی افزود: معلم پس از بروز این حادثه، شخصا خود را به مراجع قضایی استان معرفی می کند و عنوان کرده که اگر مقصر است او را به جزای کافی برسانند.

اعتصام تصریح کرد: متاسفانه در برخی از رسانه ها عنوان شد که این معلم از افرادی است که امسال استخدام شده در حالیکه اینگونه نیست و وی هشت سال سابقه فعالیت داشته است.

علت آتش سوزی مجتمع آموزشی

مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان درباره واقعه آتش سوزی در مجتمع آموزشی عشایری نیز گفت: این مجتمع در 150 کیلومتری زاهدان واقع شده و 67 دانش آموز دارد که همگی با معلم، مدیر و معاونان در آن خوابگاه اسکان دارند.

اعتصام با بیان اینکه اتصال سیم برق موجب بروز آتش سوزی در این مجتمع شده گفت: به محض بروز این حادثه مدیر و معاونان و معلمان وارد خوابگاه می شوند و با کمک کپسولهای آتش نشانی همه دانش آموزان را نجات می دهند اما متاسفانه یکی از آنها به دلیل خفگی ناشی از گاز کشته می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این واقعه غیر منتظره بوده افزود: هیچ سوختگی و آسیبی به دانش آموزان دیگر وارد نمی شود و همه سرپایی درمان می شوند.

وی با بیان اینکه هیئت رسیدگی به تخلفات آموزش و پرورش در حال بررسی این موضوع است، گفت: همچنین دستگاه قضایی نیز این پرونده را در دست بررسی دارد و قطعا با متخلفان برخورد می شود.