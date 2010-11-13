مصوبات سفرهای شهرستانی دور اول استاندار فارس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد دهقانان ظهر شنبه در حاشیه نشست روابط عمومیهای استان در جمع خبرنگاران توضیح داد: با گذشت یکسال از شروع به کار استاندار فارس مصوبات فراوانی در طول سفرهای شهرستانی داشتیم که در دور دوم سفرها روند اجرایی شدن مصوبات دور اول بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در نگاه جدید مدیرت مباحث خرد و کلان در کنار هم مورد توجه قرار می گیرد، افزود: برخی از افراد سفرهای استاندار را توجه به مسائل خرد عنوان می کنند در صورتیکه میریت ارشد استان برای حرکت در حوزه های مختلف تئوری دارد و در کنار مسائل کلان به مسائل جزئی تر نیز توجه می کند.

آمادگی فارس برای هدفمندی یارانه ها

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فارس بیشترین آمادگی را برای آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها دارد، گفت: آمادگی کامل برای ورود به این بحث به وجود آمده و تمامی مسئولین در تلاشند که این طرح بدون کمترین نگرانی برای مردم آغاز شود.

دهقانان تصریح کرد: اولویت اول استان رفع نگرانیهای مردم است که در این راستا هر هفته جلسات منظم با فرمانداران و مدیران کل برگزار می شود.

وی تاکید کرد: فضای کار و تلاش در سال دوم کاری استاندار سرعت و شتاب بیشتری خواهد داشت و به زودی شاهد به ثمر نشستن پروژه های کلان عمرانی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در فارس خواهیم بود.