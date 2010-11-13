به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که عصر امروز شنبه بین تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و سئونگنام ایلهواچونما کره‌جنوبی برگزار شده بود، در نهایت با پیروزی سئونگنام و قهرمانی این تیم کره‌ای در این رقابت‌ها به پایان رسید.

در این دیدار که با قضاوت یویچی نیشیمورا ژاپنی در ورزشگاه المپیک شهر توکیو برگزار شد، ساشا اوگننوفسکی(29)، چو بیونگ کوک(53) و کیم چئول هو (83) برای تیم سئونگنام کره‌جنوبی گل زدند و محمدرضا خلعتبری(67) تک گل ذوب آهن را به ثمر رساند. حسین ماهینی، علی احمدی و سینا عشوری از تیم ذوب آهن و جو جائه چول از تیم سئونگنام بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

این مسابقه با حضور بیش از 25 هزار تماشاگر انجام شد که شهاب گردان، سیدمحمد حسینی، علی احمدی، فرشید طالبی، حسین ماهینی، قاسم حدادی‌فر، مهدی رجب‌زاده، شاهین خیری(56- سینا عشوری)، محمد قاضی، مهدی رجب زاده(69- اسماعیل فرهادی)، ایگور کاسترو(88- محمد صلصالی) و محمدرضا خلعتبری نفرات تیم ذوب آهن را در این دیدار تشکیل دادند.

تیم ذوب آهن برای صعود به دیدار نهایی لیگ مسابقات در مرحله گروهی از سد تیم‌های بنیادکار ازبکستان، الاتحاد عربستان، الوحده امارات، مس کرمان، پوهانگ کره جنوبی و الهلال عربستان عبور کرده بود و پیش از این مسابقه در دیدار رفت با الاتحاد عربستان در یک بازی بیش از 2 گل دریافت کرده بود.

پیش از این تیم سپاهان اصفهان هم در سال 2007 به دیدار نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا راه یافته بود که با شکست برابر 3 بر یک برابر اوراواردز ژاپن به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات دست یافته بود.