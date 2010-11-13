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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی:

آسیب بازیهای رایانه‌ای در جامعه کاهش یافته است

آسیب بازیهای رایانه‌ای در جامعه کاهش یافته است

سرهنگ عباس میرایی گفت: برخی اقدامات بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای از جمله تدوین نظام ملی رده‌بندی سنی بازیهای رایانه‌ای و کد رمزدار بازی‌ها (هولگرام)، آسیبهای این حوزه را در سطح جامعه کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس میرایی در این باره گفت: یکی از اقدامات موثر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که موجب کاهش آسیبهای اجتماعی در بین کودکان و نوجوان شده، تدوین نظام ملی رده بندی سنی بازی‌هاست.

وی ادامه داد: با این اقدام نه تنها از بسیاری از بزهکاری‌ها جلوگیری می‌شود، بلکه والدین نیز می‌توانند با آگاهی بیشتری برای کودکان و نوجوانان خود بازی انتخاب کنند.

رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این حوزه بسیار موثر بوده و امیدواریم در سالهای آینده نیز با طرحها و برنامه‌های مناسب این بنیاد، آسیبهای این حوزه بیش از پیش کاهش یابد.میرایی همچنین درباره نظارت بر گیم‌نت و بازی‌سراها گفت: گیم نت‌ها یا بازی سراها، واحدهایی هستند که از دو جنبه فنی و فیزیکی مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.

وی گفت: یکی از جنبه‌های نظارت بر گیم نت‌ها، نظارت فنی و تخصصی است که در این نوع نظارت محتوای بازی‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

میرایی تصریح کرد: اعطای مجوز به افرادی که می‌خواهند گیم‌نت تاسیس کنند بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی افزود: نوع دوم نظارت بر گیم‌نت‌ها، نظارت فیزیکی است که از سوی نیروی انتظامی انجام می‌شود.

میرایی یادآور شد: در نظارت فیزیکی گیم‌نت‌ها از لحاظ انتظامی و ترافیکی و کسانی که بازی‌سراها را اداره می کنند، مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.

وی افزود: در حال حاضر تعداد گیم‌نت‌ها در تهران در حد متعادل است و معضل یا مشکل خاصی درباره این اماکن وجود ندارد.

میرایی گفت: در تابستان امسال طرحهای ویژه‌ای به واحدهای زیرمجموعه ارجاع داده شد و همین امر یکی از علل کاهش تخلفات در این حوزه بوده است.

رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی یادآور شد: خوشبختانه در سالهای اخیر، وسایل و امکانات استفاده از بازی‌های رایانه‌ای، در خانه‌ها افزایش یافته و همین امر موجب شده است که کودکان و نوجوانان تحت نظارت والدین خود بطور صحیح از این بازی‌ها استفاده کنند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای امسال در دو بخش برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.irgf.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1190929

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