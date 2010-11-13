به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس میرایی در این باره گفت: یکی از اقدامات موثر بنیاد ملی بازیهای رایانهای که موجب کاهش آسیبهای اجتماعی در بین کودکان و نوجوان شده، تدوین نظام ملی رده بندی سنی بازیهاست.
وی ادامه داد: با این اقدام نه تنها از بسیاری از بزهکاریها جلوگیری میشود، بلکه والدین نیز میتوانند با آگاهی بیشتری برای کودکان و نوجوانان خود بازی انتخاب کنند.
رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات بنیاد ملی بازیهای رایانهای در این حوزه بسیار موثر بوده و امیدواریم در سالهای آینده نیز با طرحها و برنامههای مناسب این بنیاد، آسیبهای این حوزه بیش از پیش کاهش یابد.میرایی همچنین درباره نظارت بر گیمنت و بازیسراها گفت: گیم نتها یا بازی سراها، واحدهایی هستند که از دو جنبه فنی و فیزیکی مورد بررسی و نظارت قرار میگیرند.
وی گفت: یکی از جنبههای نظارت بر گیم نتها، نظارت فنی و تخصصی است که در این نوع نظارت محتوای بازیها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد مورد بررسی قرار میگیرد.
میرایی تصریح کرد: اعطای مجوز به افرادی که میخواهند گیمنت تاسیس کنند بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی افزود: نوع دوم نظارت بر گیمنتها، نظارت فیزیکی است که از سوی نیروی انتظامی انجام میشود.
میرایی یادآور شد: در نظارت فیزیکی گیمنتها از لحاظ انتظامی و ترافیکی و کسانی که بازیسراها را اداره می کنند، مورد بررسی و نظارت قرار میگیرند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد گیمنتها در تهران در حد متعادل است و معضل یا مشکل خاصی درباره این اماکن وجود ندارد.
میرایی گفت: در تابستان امسال طرحهای ویژهای به واحدهای زیرمجموعه ارجاع داده شد و همین امر یکی از علل کاهش تخلفات در این حوزه بوده است.
رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی یادآور شد: خوشبختانه در سالهای اخیر، وسایل و امکانات استفاده از بازیهای رایانهای، در خانهها افزایش یافته و همین امر موجب شده است که کودکان و نوجوانان تحت نظارت والدین خود بطور صحیح از این بازیها استفاده کنند.
نخستین جشنواره و نمایشگاه بازیهای رایانهای تهران توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای امسال در دو بخش برگزار خواهد شد.
علاقه مندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.irgf.ir مراجعه کنند.
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