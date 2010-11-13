حفظ میراث شهیدان وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام علی سعیدی بعد از ظهر شنبه در دومین یادواره شهدای سازمان بسیج کارمندان و کارگران سپاه نینوای گلستان در آستانه مبارکه امام زاده عبدالله گرگان افزود: نخستین پیام شهیدان ایستادگی در برابر فتنه است بنابراین ایثار و فداکاری از فاکتورهای اساسی مورد انتظار شهدا از ماست.

وی با تاکید بر ارزش خانواده شهدا اظهار داشت: خانواده معزز از افتخارات دولت و حکومت به حساب می آیند.



نماینده ولی فقیه در سپاه با استناد به بیانان مولی الموحدین علی (ع) افزود: برای وجود انسان بهایی نیست جز بهشت لذا در این معادله خدا خریدار است انسان فروشنده و آنچه مورد معامله قرار می گیرد جان است.

آیت الله سعیدی خاطر یادآور شد: محبوبیت شهید، حیات و زندگی جاودانه، معافیت از سوالت قبر، بخشش گناهان و مجوز شفاعت شهید از برجستگی های شهید در روز قیامت هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه از شهادت به عنوان دست یافتن به هر چیز موجود یاد کرد و افزود: شهادت از دست دادن و باختن نیست.

آیت الله سعیدی یادآور شد: هنرمند اثر هنریش، سرمایه دار مالش، عالم علمش و شهید همه وجودش را تقدیم می کند و آن هم در راه رضای خدا است.