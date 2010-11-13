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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

حفظ میراث شهیدان وظیفه همگانی است

حفظ میراث شهیدان وظیفه همگانی است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: وظیفه همگان است که میراث شهدا را حفظ کنیم و در این راه کوچکترین ضربه به شجره طیبه شهدا وارد نکنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام علی سعیدی بعد از ظهر شنبه در دومین یادواره شهدای سازمان بسیج کارمندان و کارگران سپاه نینوای گلستان در آستانه مبارکه امام زاده عبدالله گرگان افزود: نخستین پیام شهیدان ایستادگی در برابر فتنه است بنابراین ایثار و فداکاری از فاکتورهای اساسی مورد انتظار شهدا از ماست.

وی با تاکید بر ارزش خانواده شهدا اظهار داشت: خانواده معزز از افتخارات دولت و حکومت به حساب می آیند.
 
نماینده ولی فقیه در سپاه با استناد به بیانان مولی الموحدین علی (ع) افزود: برای وجود انسان بهایی نیست جز بهشت لذا در این معادله خدا خریدار است انسان فروشنده و آنچه مورد معامله قرار می گیرد جان است.

آیت الله سعیدی خاطر یادآور شد: محبوبیت شهید، حیات و زندگی جاودانه، معافیت از سوالت قبر، بخشش گناهان و مجوز شفاعت شهید از برجستگی های شهید در روز قیامت هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه از شهادت به عنوان دست یافتن به هر چیز موجود یاد کرد و افزود: شهادت از دست دادن و باختن نیست.

آیت الله سعیدی یادآور شد: هنرمند اثر هنریش، سرمایه دار مالش، عالم علمش و شهید همه وجودش را تقدیم می کند و آن هم در راه رضای خدا است.

کد مطلب 1190933

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