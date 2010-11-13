غرفه های تخصصی ازدواج در نمایشگاه حجاب و عفاف تبریز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت اسلام حمید محمودی دبیر شبکه فعالان ازدواج استان آذربایجان شرقی ظهر شنبه در حاشیه برپایی غرفه های تخصصی ازدواج گفت: شفا با پنچ غرفه در نمایشگاه حجاب و عفاف حضور دارد که در این غرفه ها مسائل مربوط به حوزه ی ازدواج بررسی می شود.
محمودی افزود: غرفه اطلاع رسانی در مورد نحوه فعالیت شبکه فعالین ازدواج و ثبت نام متقاضیان برای استفاده از خدمات شبکه، غرفه «از من بپرس» شامل مشاوره ازدواج و خانواده به صورت حضوری و اینترنتی، غرفه «داماد رفته گل بچینه» شامل آثار کاریکاتور در مورد ازدواج، غرفه«بخوان و آگاه باش» شامل عرضه محصولات فرهنگی در مورد ازدواج و خانواده و تربیت کودک و در نهایت غرفه «با اجازه بزرگترها»، عرضه لوازم اتاق عقدی بصورت نمادین با همکاری طرف های قرارداد شبکه فعالین ازدواج است که بصورت ویژه ای ترتیب یافته است.
حجت السلام محمودی تصریح کرد: شفا با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج در استان راهاندازی شده که به صورت غیردولتی و با محوریت انسانهای خیر در امر ازدواج تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: شبکه فعالین ازدواج با ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مختلف، سعی در نهادینه کردن ازدواج آگاهانه، به هنگام، آسان و پایدار در آذربایجان شرقی دارد؛ این شبکه در راستای جذب جوانان و خانوادهها به این شبکه، فعالیتهای آموزشی ازدواج و کارهای فرهنگی را در کنار فعالیتهای حمایتی مالی از طریق ارائه تخفیف موسسات مرتبط با ازدواج ارائه میدهد.
گفتنی است نمایشگاه حجاب و عفاف به همت امور بانوان و خانواده استانداری و با همکاری نهادها و سازمان ها استان تا24 آبان ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تبریز برپاست.
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