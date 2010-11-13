نخستین نشست پارلمان عراق بعد از انتخاب رؤسای 3 گانه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نخستین نشست پارلمان پس از انتخاب هیئت رئیسه امروز ظهر به منظور بررسی تشکیل کمیسیون های پارلمانی و اعلام پایبندی تمامی فراکسیون ها به تشکیل دولت وحدت ملی برگزار شد.

این نشست به ریاست اسامه النجیفی رئیس پارلمان و با حضور 241 نماینده برگزار شد. تمامی رهبران فراکسیون های سیاسی عراق در این نشست حضور داشتند و درباره توافقنامه های سیاسی که تاکنون در مذاکرات درباره آنها توافق شده بود بحث و گفتگو شد.

در آغاز این نشست اسامه النجیفی بیانیه ای را قرائت کرد که در آن فهرست العراقیه از اقدام اخیر خود مبنی بر ترک نشست روز پنجشنبه پارلمان برای انتخاب رؤسای سه گانه و عدم رای به نفع جلال طالبانی برای ریاست جمهوری مجدد عذرخواهی کرد.

گفتنی است فهرست العراقیه عصر پنجشنبه به دلیل عدم بررسی اختیارات رئیس شورای عالی سیاست های راهبردی عراق از سوی نمایندگان پارلمان و نیز مسئله قانون بازخواست و عدالت انتخاب رئیس جمهور را تحریم کردند و از سال خارج شدند. این در حالی است که خروج اعضای فهرست العراقیه تاثیری بر روند انتخاب رئیس جمهور ایجاد نکرد.