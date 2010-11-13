به گزارش مهر از توتال فیلم برنامه ریزی ها برای آغاز فیلمبرداری در ماه مارس 2011 ( اسفند ماه) در ونکوور کانادا انجام شده است.کیت بکینسیل برای بازی در نقش اول این فیلم قرارداد بسته است.



جان هلاوین فیلمنامه " دنیای زیرین 4" را با اقتباس از کتاب های مصور نوشته مایکل استراژینسکی نوشته است. تام روزنبرگ ، گری لوکزی و لن وایزمن تهیه کنندگی فیلم را بر عهده دارند.



مارلیند و استاین اخیرا ساخت نخستین فیلم انگلیسی زبان خود با عنوان " سر پناه" را در انگستان به پایان برده‌اند. جولین مور و جاناتان ریس مه یرز در " سر پناه" بازی کرده‌اند که هنوز به نمایش عمومی در نیامده است.



این دو فیلمساز جدید‌ترین صادرات سینمای سوئد به هالیوود به شمار می روند و روند مهاجرت پر شمار سینماگران سوئدی به سینمای آمریکا را ادامه داده‌اند.ساخت فیلم‌های موفقی چون " سه گانه هزاره" به ویژه " دختری با خالکوبی اژدها" و" بگذار آدم درست وارد شود" باعث شده تا اغلب این فیلم ها به سرعت در آمریکا و به زبان انگلیسی بازسازی شود.