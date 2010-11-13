"آهنگ های شکلاتی" در تبریز روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این نمایش که به بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی راه یافته بود، از 27 آبان در سالن اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری تبریز اجرا می شود.

آهنگ های شکلاتی اثری از اکبر رادی است که بازیگرانی همچون وحید منافی، ائلمان نیکمندان، محمدرضا عبدی، فرامرز ثقه الاسلام، آیسان صالحی، ناصر جنگدل و مرجان حمیدزاده در آن به ایفای نقش می پردازند.

همچنین شهرام خزرایی به عنوان سرپرست گروه، فرامرز ثقه الاسلام در جایگاه دستیار کارگردان و کمال وحیدی به عنوان مدیر صحنه در آهنگ های شکلاتی همکاری دارند.

آهنگ های شکلاتی از 27 آبان تا چهار آذر ماه در سالن نمایش مجتمع فرهنگی هنری تبریز به روی صحنه می رود.

امیر حجازی کارگردان این نمایش، پیش از این آثاری همچون تیموشنکو محاکمه می شود و شب روی سنگفرش خیابان خیس را به روی صحنه برده بود.