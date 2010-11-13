تعطیلی هنرستان میرک تبریز صحت ندارد

محمد دادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، تصریح کرد: این هنرستان به صورت مدیریت واحد در یک فضای مشترک با هنرستان هنرهای زیبای اقبال آذر تبریز به شیوه متمرکز اداره شده و شایعاتی که درخصوص تعطیلی این هنرستان از برخی رسانه ها مطرح شده،‌درست نبوده و کذب محض است.

وی افزود: هنرستان میرک و اقبال آذر تبریز با مدیریت مشترک، با تجهیزات و امکانات فنی و هنری کامل و با استاندارد بالا اداره می شود.

دادی تاکید کرد: در سطح شهر تبریز و شهرهای بزرگ دیگر نیز هنرستان ها و دبیرستان های زیادی به شیوه متمرکز فعالیت دارند و این شیوه توجیه علمی و اقتصادی منطقی دارد.

وی گفت: با ایجاد فضای مشترک آموزشی و علمی و سنخیت رشته های هنری، ‌تبادل و تعامل علمی مناسبی در جهت تقویت رشته های دو هنرستان به وجود آمده است.

دادی همچنین از جذب هنرجوی رشته چاپ در هنرستان میرک تبریز خبر داد و افزود: سال آینده با صدور مجوز رشته یاد شده از طریق آموزش و پرورش استان این رشته ایجاد می شود.

هنرستان های سه گانه هنرهای زیبای میرک، اقبال آذر و کوثر زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی فعالیت می کنند.

هنرستان قدیمی میرک تبریز نیز با قدمت طولانی ادامه فعالیت های مدرسه صنایع مستظرفه است که سابقه آن به سال 1297 باز می گردد اما از سال 1336 بنام میرک تغییر نام داد.