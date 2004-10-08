فعلا مصداقي براي كانديداتوري رياست جمهوري نداريم

دكتر علي اكبر مرتضوي در گفتگو با خبرنگارسياسي مهر افزود:لازم است قبل ازمطرح كردن مصداق برروي شاخصه ها و معيارهاي رياست جمهوري بحث شود. وي ادامه داد : كسي بايد رييس جمهور شود كه درانقلاب چهره مثبت داشته باشد.

دبيركل مجمع جانبازان انقلاب اسلامي با اشاره به اينكه رييس جمهوربايد جاي پاي مفيدي درانقلاب از خود به جا گذاشته باشد اظهارداشت: كسي بايد بعنوان دومين فرد اين مملكت مطرح شود كه به دنبال قدرت گرايي و ثروت اندوزي نباشد.

وي بيان داشت : بايد توجه داشت كه با شعار نمي توان به اين مردم حكومت كرد ، كانديداي اصلح كسي است كه به فكر مردم وحل مشكلات آنان باشد.

مرتضوي زهد رفتاري ، عشق كرداري به مردم و باورمندي شخص به ارزش هاي انقلاب اسلامي را ازخصوصيات رييس جمهور اصلح برشمرد وتصريح كرد: كسي بايد رييس جمهور شود كه به فرهنگ ايثار، شهادت معتقد وپايبند باشد.