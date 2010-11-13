به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه باشگاه سپاهان آمده است: "مردمان اصفهان پایتخت فوتبال ایران به افتخار آفرینی و بزرگی‌های هر ساله تیم‌های شهرشان در رقابت‌های فوتبال عادت کرده‌اند و هر سال خود را برای جشن‌های باشکوه قهرمانی‌های دو تیم بزرگ این خطه آماده می کنند."

در ادامه این مطلب می‌خوانید: "پس از اینکه در دور جدید رقابت‌های جام باشگا‌ه‌‎های قاره موسوم به لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال سپاهان طلسم یک موفقیت بزرگ آسیایی برای تیم‌های شهرستانی را شکست و ضمن نایب قهرمانی در آسیا، به عنوان نخستین تیم ایرانی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان حاضر شد، بار دیگر تیم دوم شهر پر گهر اصفهان با پشت سرگذاشتن بسیاری از تیم‌های نامدار به شایستگی نایب قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد تا اصفهان با عبور از مرزهای ایران ثابت کند، فرای بزرگی و آقایی در ایران، قطب جدید فوتبال آسیاست."

در بخش پایانی این بیانیه باشگاه سپاهان و کانون هواداران این باشگاه با تبریک این افتخار آفرینی که درتاریخ ورزش ذوب‌آهن، اصفهان و ایران جاودان می ماند از همه هواداران بی شمار خود در اصفهان خواست تا همراه با ورود شاگردان سرافراز منصور ابراهیم زاده به اصفهان با استقبال از این عزیزان لذت نایب قهرمانی در آسیا را برای این تیم اصفهانی شیرین کنند.