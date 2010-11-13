به گزارش خبرگزاری مهر، "کتاب سیزدهم" عنوان اثری است که حاوی مجموعه مقالات هیئت داوران گروه‌های شانزده‌گانه این جشنواره است.

اعضای هیئت داوران با تلاشهای محمدرضا سنگری دبیر علمی جشنواره، مقالاتی را درباره کتابهای داوری شده و کیفیت و کمیت آن تالیف و برای چاپ به دبیرخانه جشنواره سپرده‌اند.

در این دوره از جشنواره آثار منتشر شده در سالهای 1387 و 1388 در 16 گروه ادبیات داستانی، پژوهش ادبی، پژوهش نظامی، پژوهش فرهنگی، ترجمه، جُنگ، خاطره، داستان کودک و نوجوان، زندگینامه داستانی، زندگینامه و وصیتنامه، شعر، شعر کودک و نوجوان، نثر ادبی، طراحی و گرافیک، نمایشنامه و ناشر نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کامران پارسی نژاد، منوچهر اکبری، حسینعلی قبادی، موسی بیدج، حبیب یوسف زاده، فریبا نظری، طاهره ایبد، مهدی کاموس، سیداکبر میرجعفری، افشین علاء، جواد محقق، حفیظ الله رفیعی، سعید باباوند، دکتر قاسم زمانی، سیدمحمد میرکاظمی و نادر قدیانی سرگروه‌های داوری سیزدهمین جشنواره دوسالانه کتاب دفاع مقدس هستند.

سیزدهمین جشنواره دوسالانه کتاب دفاع مقدس اول آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.

