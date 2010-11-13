  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۳

استقرار صنایع موجب از بین رفتن محرومیت در خرمدره شده است

استقرار صنایع موجب از بین رفتن محرومیت در خرمدره شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان خرمدره گفت: در حال حاضر شهرستان خرمدره روند توسعه ای مطلوب را طی می کند و محرومیت گذشته حاکم بر این شهرستان با استقرار صنایع و سرمایه گذاریهای صورت گرفته از بین رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم نوری پور ظهر شنبه دردیدار بخشدار و دهیاران تابعه شهرستان خرم دره افزود: دولت نهم و دهم با رویکرد محرومیت زادیی توانسته اند در راستای محرومیت زدایی گامهای موثری در کشور و به خصوص استان زنجان بردارند.

وی با بیان اینکه  دولت خدمتگزار و عدالت محور توجه ویژه و جدی به مناطق محروم و روستاها دارد، ادامه داد: نگاه دولت دهم و مجموعه های زیردستی به مناطق محروم و روستاها نگاه ویژه ای بوده و رفع مشکلات آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.

نوری پور خاطرنشان کرد: دهیاران باید تمام کارهای خود را برنامه ریزی کرده و به صورت اصولی اجرا کنند و در پیشبرد امور خود از تجربیات افراد موثر در جهت خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان بهره گیرند.

وی با توجه به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سطح کشور از دهیاران خواست با اطلاع رسانی مطلوب مردم را از چند و چون اجرای این قانون آشنا کنند.

فرماندار شهرستان خرمدره، گفت: برای تامین کالاهای اساسی مردم پیش بینیهای اساسی صورت گرفته تا مردم نگران افزایش قیمت کالاها نباشند.

نوری پور افزود: در صورت بروز هر گونه مشکل و کمبود کالاهای روزمره سریعا به بازار تزریق خواهد شد تا عدالت که هدف اصلی این قانون است اجرا شود.

وی  به حمل و نقل عمومی روستاهای شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: برای تسهیل در امر حمل و نقل روستاهای شهرستان خرمدره 11 دستگاه ون در نظر گرفته شده که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به ناوگان روستایی اضافه خواهد شد.

کد مطلب 1190969

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها