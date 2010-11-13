استقرار صنایع موجب از بین رفتن محرومیت در خرمدره شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم نوری پور ظهر شنبه دردیدار بخشدار و دهیاران تابعه شهرستان خرم دره افزود: دولت نهم و دهم با رویکرد محرومیت زادیی توانسته اند در راستای محرومیت زدایی گامهای موثری در کشور و به خصوص استان زنجان بردارند.

وی با بیان اینکه دولت خدمتگزار و عدالت محور توجه ویژه و جدی به مناطق محروم و روستاها دارد، ادامه داد: نگاه دولت دهم و مجموعه های زیردستی به مناطق محروم و روستاها نگاه ویژه ای بوده و رفع مشکلات آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.

نوری پور خاطرنشان کرد: دهیاران باید تمام کارهای خود را برنامه ریزی کرده و به صورت اصولی اجرا کنند و در پیشبرد امور خود از تجربیات افراد موثر در جهت خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان بهره گیرند.

وی با توجه به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سطح کشور از دهیاران خواست با اطلاع رسانی مطلوب مردم را از چند و چون اجرای این قانون آشنا کنند.

فرماندار شهرستان خرمدره، گفت: برای تامین کالاهای اساسی مردم پیش بینیهای اساسی صورت گرفته تا مردم نگران افزایش قیمت کالاها نباشند.

نوری پور افزود: در صورت بروز هر گونه مشکل و کمبود کالاهای روزمره سریعا به بازار تزریق خواهد شد تا عدالت که هدف اصلی این قانون است اجرا شود.

وی به حمل و نقل عمومی روستاهای شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: برای تسهیل در امر حمل و نقل روستاهای شهرستان خرمدره 11 دستگاه ون در نظر گرفته شده که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به ناوگان روستایی اضافه خواهد شد.