زمین لرزه 3.3 ریشتری بار دیگر فاریاب را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی ادامه پس لرزه های زلزله پنج ریشتری جنوب کرمان زمین لرزه ای به شدت 3.3 ریشتر فاریاب در جنوب استان کرمان را بار دیگر تکان داد.

این زمین لرزه ساعت 12 و 56 دقیقه ظهر شنبه روی داد.

کانون این زمین لرزه نیز در عمق 16 کیلومتری زمین و مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه در طول جغرافیایی 87.18 در جغرافیایی و 27.86 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

این زمین لرزه یکی از پس لرزه های زمین لرزه پنج ریشتری هفته گذشته فاریاب است.

تاکنون بیش از 15 پس لرزه به دلیل فعالیت گسل فعال فاریاب در جنوب کرمان روی داده است.