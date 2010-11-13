به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تهمینه دانیالی شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: نباید فراموش کرد که حوزه میراث فرهنگی می‌تواند از صنعت نفت فراتر و اثرگذارتر باشد و زمینه های درآمدی فراوانی را همراه داشته باشد.

معاون صنایع دستی کشور با اشاره به اینکه اشتغال زایی در حوزه صنایع دستی بسیار مقرون به صرفه و ارزان قیمت است، ادامه داد: در این حوزه باید با ایجاد بازار فروش صنایع دستی اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد.

دانیالی با اشاره به اینکه اصفهان باید در تمام زمینه‌ها به خصوص میراثی الگوی سایر کلانشهرها باشد، تصریح کرد: اصفهان تنها متعلق به ایران نیست بلکه همه دنیا به آثار تاریخی این شهر افتخار می‌کنند و باید به آن نگاهی فراملی داشته باشیم.

باید از صنایع دستی به صورت کاربردی و معماری شهری استفاده کرد

دانیالی در ادامه با اشاره به اینکه دنیا از طریق مدیریت یکپارچه می‌تواند در حوزه مدیریت شهری به نتیجه برسد، اظهار داشت: برای ارتقای جایگاه شهر اصفهان باید از خود شروع کنیم و ضمن شناسایی صنایع دستی از تولیدات صنایع دستی در وسایل خانگی و نیز به صورت کاربردی در معماری شهری استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه چندی پیش اصفهان شاهد برگزاری اعطای مهر اصالت یونسکو بود، افزود: از مجموع 260 اثر رسیده از کشورهای مختلف دنیا 191 اثر موفق به کسب مهر اصالت شدند که سهم صنایع دستی ایران 116 اثر بود و اصفهان با کسب 30 مهر اصالت یونسکو به اندازه تمام کشورهای آسیایی نشان دریافت کرد.

معاون صنایع‌دستی کشور با اشاره به اینکه سالانه میلیونها تومان برای مرمت بناهای تاریخی هزینه می‌شود، ادامه داد: با وجود این هزینه‌ها اکثر بناهای تاریخی بی استفاده مانده که باید از طریق تغییر کاربری به کار گرفته شوند که تا به حال در کل کشور 400 بنای تاریخی با تغییر کاربری به موزه صنایع دستی تبدیل شده است.

دانیالی از برنامه ریزی دولت دهم جهت حمایت از صنایع دستی و سنتی سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: پوششهای حمایتی از طریق بیمه، قراردادن تسهیلات ارزان قیمت، تشکیل شرکت مادر تخصصی به منظور ورود صنایع دستی به بورس و تجاری سازی از مهمترین اقدامات در حال انجام است.