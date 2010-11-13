تشکیل جلسه پارلمان پیروزی ملت عراق بود / همسایگان با عراق همکاری کنند

حسن کاظمی قمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحولات اخیر عراق و تعیین روسای جمهور، مجلس و نخست وزیر عراق تصریح کرد: تشکیل پارلمان جدید عراق و انتخاب هیئت رئیسه آن و نیز تعیین رئیس جمهور این کشور و مامور شدن مالکی برای تشکیل کابینه از سوی مهمترین فراکسیون پارلمان به عنوان پیروزیی بزرگ برای ملت عراق و نیز همه طیف های سیاسی، قومی و حتی اقلیت ها در این کشور بود.

عراقی ها منافع ملی را در اولویت قرار دادند

وی یادآور شد: عراقی ها اگر چه زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تا تشکیل پارلمان زمانی حدود 8 ماه را پشت سر گذاشتند و در برخی امور اختلافاتی داشتند با تشکیل پارلمان شایستگی خود را برای اداره اموربا توجه نشان دادن به منافع ملی کشورشان را ثابت کردند.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در عراق با اشاره به اینکه دموکراسی در عراق عمر جوانی دارد اظهار داشت: این کشور طی سالیان متمادی تحت دیکتاتوری بوده و طبیعی است که اختلافاتی بین جریانات این کشور باشد اما عراقی ها نشان دادند که با همه اختلافاتی که ممکن است وجود داشته باشند منافع ملی کشورشان از همه چیز برای آنها مهمتر است.

تشکیل دولت مالکی قابل پیش بینی است

وی ادامه داد: آنچه در پارلمان عراق اتفاق افتاد یک پیروزی به شمار می رود و طبیعی است که در چارچوب قانون مالکی طی یک ماه مهلت دارد که برنامه های خود را به تصویب پارلمان برساند و قابل پیش بینی است که مالکی با توافقاتی که با فراکسیونها خواهد داشت بتواند دولت جدید را تشکیل دهد. البته باز هم باید اشاره کرد که طبیعی است که در این مدت چانه زنی ها با فراکسیونها ادامه یابد.

مردم عراق به فشارهای خارجی "نه" گفتند

کاظمی قمی خاطرنشان کرد: در جریان تشکیل دولت جدید عراق فشارهای خارجی برای تاثیرگذاری در امور داخلی عراق صورت می گرفت که مردم عراق با اراده خود دولت را تشکیل دادند و به این فشارهای خارجی "نه" گفتند. باید اشاره کرد که اگر این فشارها همچنان ادامه یابد مردم عراق باز هم پاسخ منفی به آنان خواهند داد.

اولویت های دولت جدید عراق

وی عنوان کرد: دولت جدید عراق اولویت هایی را در دستور کار خواهد داشت که با یک دولت قوی و کارآمد موضوعاتی همچون تکمیل امنیت، سازندگی، بازسازی و اعتمادسازی و توسعه همکاری با کشورهای منطقه را در دستور کار قرار می دهد.

کاظمی قمی ابراز امیدواری کرد کابینه جدید عراق به صورت فراگیر و با حضور افرادی که بتوانند بنیه تخصصی و اداری دولت را تقویت کنند تشکیل شود.

روند همکاری های ایران و عراق

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در عراق در خصوص تعاملات ایران با عراق با دولتی که نوری المالکی در راس آن قرار داشته باشد تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل دولت در عراق جدید این بوده که ما از دولت هایی که بر مبنای رای مردم تشکیل شده اند حمایت کرده ایم و در توسعه همکاری ها تلاش داشته ایم.

وی ادامه داد: در دولت جدیدی که مالکی تشکیل خواهد داد نیز جمهوری اسلامی ایران همچون چهارسال گذشته تقویت همکاری ها و توسعه مناسبات را دنبال خواهد کرد و تا امروز سیاست ایران همکاری همه جانبه با عراق بوده در این راستا در چند سال گذشته 175 سند همکاری بین ایران و عراق امضا شده که بخشی از آنها در حال اجراست و امیدواریم با تشکیل دولت جدید شاهد اجرای توافقنامه های دیگر باشیم.

کاظمی قمی خاطرنشان کرد: دولت جدید عراق نیز دولتی است که می خواهد سطح روابط را با همسایگان از جمله جمهوری اسلامی ایران توسعه دهد و با توجه به اینکه سیاست ما نیز همکاری است زمینه مساعدی برای توسعه همکاری ها در دوطرف وجود دارد.

افق همکاری ها نوید بخش است

سفیر سابق ایران در عراق اضافه کرد: در چند سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با حمایتی که از دولت های مختلف عراق داشته حسن نیت خود را نشان داده و تجربه 4 ساله نوری المالکی نیز نوعی اعتمادسازی برای تداوم همکاری ها بین عراق و کشورهای پیرامونی از جمله ایران است که می تواند افق همکاری ها را نویدبخش جلوه دهد.

توصیه همیشگی ایران به کشورهای منطقه

وی یادآور شد: توصیه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه بویژه همسایگان همواره این بوده که با عراق جدید همکاری کنند و امیدواریم سطح همکاری کشورهای عربی در مقایسه با گذشته شرایط بهتری یابد.

کاظمی قمی در پایان اظهار داشت: قطعا عراق امن و شکوفا در مسائل منطقه می تواند نقش موثرتری ایفا کند و این خواست ایران است.