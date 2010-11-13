به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از شکست 3 بر 1 عصر امروز شنبه تیمش برابر سئونگنام کره جنوبی و کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا در نشست خبری این دیدار با تبریک به کره‌ای ها گفت: این بازی را به دو بخش تقسیسم می کنم. در بخش اول بازیکنانم فوتبال قابل قبولی را ارائه دادند ولی متاسفانه روی دو ضربه ایستگاهی اشتباهاتی داشتیم که باعث گل خوردن ما شد.

وی با بیان اینکه به بازیکنان این را گفته بودم که آنها روی ضربات ایستگاهی بسیار خوب عمل می کنند اظهار داشت: در بخش دوم ما شانس زیادی برای گل زدن داشتیم و می توانستیم چندین بار بازی را برگردانیم. متاسفانه تیمی که در ابتدای چنین بازی بزرگی گل می خورد باید دو انرژی مصرف کند. انرژی اول برای بازگرداندن نتیجه و انرژی دوم برای گل نخوردن.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: ما دو مرتبه عقب افتادیم. یک مرتبه به جبران نزدیک شدیم اما فرصت هایی را برای به ثمر رساندن گل و برگرداندن نتیجه از دست دادیم. مسلما زندگی ادامه دارد و سال آینده هم ما به عنوان ایران در این مسابقات حضور داریم. باید عزممان را جزم کنیم تا اشتباهات امسال را سال آینده تکرار نکنیم.

ابراهیم زاده در مورد اینکه تیمش در این بازی سه گل خورد تاکید کرد: این مسئله قابل قبول نیست و باید بررسی کنم. تیمی که در یازده مسابقه پنج گل خورده است چرا در این بازی سه گل دریافت کرد. باید با همکارانم بنشینیم و این بازی را بارها مرور کنیم و با برنامه ریزی مناسب کاری کنیم در آینده چنین مشکلی برایمان پیش نیاید.

وی افزود: با غرور می گویم بازیکنانم بسیار خوب بازی کردند و واقعا برای رسیدن به قهرمانی تلاش کردند. همچنین از همکارانم ،مجموعه ذوب آهن، مدیریت کارخانه و همه مردم که در ژاپن ما را حمایت کردند تشکر می کنم.

ابراهیم زاده در ادامه خاطرنشان کرد: ما به بازیکنان وظایفشان را گوشزد کرده بودیم اما متاسفانه برخی بازیکنان در یارگیری ضعیف عمل کردند و وقتی در چنین بازی بزرگی اشتباه می کنید حریف به خوبی از آن استفاده می کند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پیروزی برابر الهلال شما را مغرور نکرده بود، گفت: امروز بچه های خوب بودند ولی برنامه های تاکتیکی ما تاثیرگذار نبود. ضمن اینکه بازی با الهلال به تاریخ سپرده شده است و فکر نمی کنم بازیکنانم هنوز در اندیشه آن پیروزی بوده اند. ما خیلی خوب شروع کردیم بد گل خوردیم و همین گل ها ما را از رسیدن به قهرمانی دور کرد.

ابراهیم زاده ادامه داد: روز اول کسی به ذوب آهن فکر نمی کرد و شانسی برای فینالیست شدن ما قائل نبود. اما حالا همه ما را می شناسند و در مورد تاکتیک های ما صحبت می کنند که این یک روح جدید برای تیم ماست و باید این روند را ادامه دهیم.

در پایان این نشست خبرنگاری دلیل قهرمانی سئونگنام را پرسید که ابراهیم زاده گفت: قبلا هم گفته بودم که این تیم باهوش و زیرک است. آنها از کمترین فرصت بهترین استفاده را می برند. بعد از گل اول معقولانه دفاع کردند و به دنبال فرصت برای رسیدن به گل های بیشتر بودند. این اتفاقی است که در تمام فینال های جام جهانی رخ می دهد. تیم عقب افتاده بی محابا برای جبران گل حمله می کند و حریف فرصت بیشتری برای باز کردن دروازه اش پیدا می کند.

دیدار فینال هشتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز شنبه در ورزشگاه ملی توکیو برگزار شد و تیم سئونگنام کره جنوبی با برتری 3 بر یک برابر ذوب آهن جام قهرمانی را به خانه برد.