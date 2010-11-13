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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

آذربایجان غربی قهرمان مسابقات بوکس بین المللی جام شمس شد

آذربایجان غربی قهرمان مسابقات بوکس بین المللی جام شمس شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسابقات بوکس بین المللی جام شمس تبریزی ارومیه با قهرمانی تیم بوکس آذربایجان غربی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسابقات بین المللی جام شمس با حضور تیمهای بوکس جمهوری آذربایجان، ترکیه، آذربایجان غربی، و فارس به مدت دو روز در سالن شماره یک مجموعه تختی برگزار شد که در نتایج تیمی آذربایجان غربی مقام اول، جمهوری آذربایجان مقام دوم و فارس مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در این دور از رقابتها در وزن 49 کیلو گرم، عرفان حاجی پور از آذربایجان غربی نفر اول و محمد باقر سهرابی از فارس بعنوان نفر دوم این وزن معرفی شد.

در 52 کیلو گرم نیز مهدی عباس زاده از آذربایجان غربی اول و بهروز برزو از فارس عنوان دوم را آزن خود کرد.

محمد عباسی از آذربایجان غربی و محمد غریب از فارس مقامهای اول و دوم این رقابتها را در وزن 56 کیلو گرم کسب و در وزن 60 کیلو گرم نیز حسین اف نامیک از باکو اول و بلوت های کر از ترکیه دوم شد.

در اوزان 64 کیلو، محمد جدید از آذربایجان غربی اول و مصطفی حیدری از فارس دوم، 69 کیلو گرم محمد عباس زاده از آذربایجان غربی اول و الوین قلی اف از باکو دوم شدند.

همچنین آرش اف ناطق از باکو و نادر نهر کاروان از فارس عنوانهای اول و دوم وزن 75 کیلو را بخود اختصاص دادند.

عنوان اول وزن 81 کیلو گرم نیز به جواد ابراهیم نژاد از آذربایجان غربی و عنوان دوم نیز به فرخ نفت علی اف از باکو اختصاص یافت.

علی اف رافیق از باکو و جواد قلی زاده از آذربایجان غربی و اشکان شعبانی از فارس و مسعود نقش بندی از آذربایجان غربی به ترتیب در اوزان 91 و به اضافه 91 کیلو گرم عنوانهای اول و دوم را کسب کردند.

کد مطلب 1191002

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