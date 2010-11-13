آذربایجان غربی قهرمان مسابقات بوکس بین المللی جام شمس شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسابقات بین المللی جام شمس با حضور تیمهای بوکس جمهوری آذربایجان، ترکیه، آذربایجان غربی، و فارس به مدت دو روز در سالن شماره یک مجموعه تختی برگزار شد که در نتایج تیمی آذربایجان غربی مقام اول، جمهوری آذربایجان مقام دوم و فارس مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در این دور از رقابتها در وزن 49 کیلو گرم، عرفان حاجی پور از آذربایجان غربی نفر اول و محمد باقر سهرابی از فارس بعنوان نفر دوم این وزن معرفی شد.

در 52 کیلو گرم نیز مهدی عباس زاده از آذربایجان غربی اول و بهروز برزو از فارس عنوان دوم را آزن خود کرد.

محمد عباسی از آذربایجان غربی و محمد غریب از فارس مقامهای اول و دوم این رقابتها را در وزن 56 کیلو گرم کسب و در وزن 60 کیلو گرم نیز حسین اف نامیک از باکو اول و بلوت های کر از ترکیه دوم شد.

در اوزان 64 کیلو، محمد جدید از آذربایجان غربی اول و مصطفی حیدری از فارس دوم، 69 کیلو گرم محمد عباس زاده از آذربایجان غربی اول و الوین قلی اف از باکو دوم شدند.

همچنین آرش اف ناطق از باکو و نادر نهر کاروان از فارس عنوانهای اول و دوم وزن 75 کیلو را بخود اختصاص دادند.

عنوان اول وزن 81 کیلو گرم نیز به جواد ابراهیم نژاد از آذربایجان غربی و عنوان دوم نیز به فرخ نفت علی اف از باکو اختصاص یافت.

علی اف رافیق از باکو و جواد قلی زاده از آذربایجان غربی و اشکان شعبانی از فارس و مسعود نقش بندی از آذربایجان غربی به ترتیب در اوزان 91 و به اضافه 91 کیلو گرم عنوانهای اول و دوم را کسب کردند.