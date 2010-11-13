اتحادیه کانونهای تبلیغاتی در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور شرفی بعد از ظهر شنبه در پنجمین نشست کمیته تبلیغات استان اظهار داشت: رایزنی با مدیران کانونهای تبلیغاتی سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی استان انجام شده و این اتحادیه در آینده ای نزدیک راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش تعداد کانونها و موسسات تبلیغاتی در استان اضافه کرد: راه اندازی این اتحادیه در راستای افزایش بهره وری و نیز هماهنگی و سازماندهی فعالیتهای تبلیغاتی در استان ضروری است.

سرپرست ارشاد استان همچنین از محدودیت صدور مجوز فعالیت به کانونهای تبلیغاتی جدید در این استان خبر داد و افزود: هم اکنون بیش از 50 موسسه و کانون تیلیغاتی از کمیته تبلیغات استان مجوز اخذ کرده اند که بیش از نیمی از این تعداد تعطیل یا نیمه فعال هستند.

وی با بیان اینکه این استان از نظر کمیت و کیفیت کانونهای تبلیغاتی اشیاع شده است، تصریح کرد: در سال گذشته نیز برای هفت کانون مجوز فعالیت صادر شده و پروانه 14 کانون آگهی تبلیغاتی دیگر نیز تمدید شده است.

شرفی با اشاره به تشکیل 17 پرونده جدید برای اخذ مجور کانون تبلیغاتی در سال جاری ابراز داشت: مقرر شده که از این به بعد تعیین صلاحیت فنی متقاضیان از طریق آزمون مشخص شده و از متقاضیان حائز شرایط در شهرستانهای استان حمایت شود.

وی خواستار نظارت مستمر بر کانونهای تبلیغاتی و فعالیتهای آنها از سوی کمیته تبلیغات استان شد و خاطر نشان کرد: در همین راستا امسال 65 مورد بازرسی از کانونهای آگهی تبلیغاتی استان انجام شده و این بازرسیها تا پایان سال تداوم خواهد داشت.

سرپرست ارشاد استان همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش سطح علمی، فنی و دانش مدیران و دست اندکاران کانونهای آگهی تبلیغاتی متذکر شد: به همین منظور کارگاه آموزشی با هماهنگی دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی و کمیته تبلیغات در استان تشکیل شده است.

در پایان پنجمین نشست کمیته تبلیغات استان به چهار کانون آگهی تبلیغاتی جدید در این استان مجوز فعالیت صادر شد. "نگاه اول"، "لاهوت"، "یاداماز گرافیک"و "نگاره" عنوان چهار کانون آگهی تبلیغاتی است که در این جلسه برای فعالیت آنها مجوز صادر شده است.