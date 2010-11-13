مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله بهجت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که با حضور طلاب حوزه علمیه برگزار خواهد شد، کارشناس برنامه، حجت الاسلام محمد روحی (نماینده مقام معظم رهبری) به بررسی زهد و ساده زیستی حضرت آیت الله بهجت در زندگی و ارزشهای اخلاقیایشان به عنوان الگو میپردازد.
این برنامه روز یکشنبه 23 آبان، ساعت 15 تا 17 در سالن فدک برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند جهت شرکت در این برنامه به فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:77813002 تماس بگیرند.
مراسم «بزرگداشت حضرت آیت الله بهجت» به منظور شناخت سیره عملی و اخلاقی ایشان به همت فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که با حضور طلاب حوزه علمیه برگزار خواهد شد، کارشناس برنامه، حجت الاسلام محمد روحی (نماینده مقام معظم رهبری) به بررسی زهد و ساده زیستی حضرت آیت الله بهجت در زندگی و ارزشهای اخلاقیایشان به عنوان الگو میپردازد.
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