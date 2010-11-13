  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

توسط فرهنگسرای گلستان:

مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله بهجت برگزار می شود

مراسم بزرگداشت حضرت آیت الله بهجت برگزار می شود

مراسم «بزرگداشت حضرت آیت الله بهجت» به منظور شناخت سیره عملی و اخلاقی ایشان به همت فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که با حضور طلاب حوزه علمیه برگزار خواهد شد، کارشناس برنامه، حجت الاسلام محمد روحی (نماینده مقام معظم رهبری) به بررسی زهد و ساده زیستی حضرت آیت الله بهجت در زندگی و ارزش‌های اخلاقی‌ایشان به عنوان الگو می‌‌پردازد.

این برنامه روز یکشنبه 23 آبان، ساعت 15 تا 17 در سالن فدک برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت شرکت در این برنامه به فرهنگ‌سرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌:77813002 تماس بگیرند.
 

کد مطلب 1191005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها