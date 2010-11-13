پیروزی شاگردان پیروانی برابر ویتنام/ امیدهای ایران با صدرنشینی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی با برتری یک بر صفر مقابل ویتنام و کسب سومین پیروزی پیاپی خود در گروه B مرحله مقدماتی راهی مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها شد. در این دیدار تک گل تیم امید کشورمان را سید جلال حسینی در دقیقه 5 وارد دروازه ویتنام کرد.

تیم کشورمان با این پیروزی 9 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله بعد شد. در این گروه تیم ترکمنستان با تساوی مقابل بحرین 4 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم به جمع 16 تیم برتر مرحله مقدماتی راه یافت.

در سایر دیدارهای روز پایانی مرحله مقدماتی چین سه بر صفر مالزی را شکست داد، ژاپن با همین نتیجه از سد مالزی گذشت. با این نتیجه چین و ژاپن از گروه اول به مرحله بعد راه یافتند.