به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم کریمی دبیر پنجمین جشنواره "کتاب برتر کودک و نوجوان" گفت: 35 عنوان کتاب در جلسه نهایی هیئت داوران این جشنواره مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، 3 عنوان کتاب برتر در زمینه‌های شعر، داستان و علمی-آموزشی انتخاب شد.

وی همچنین از انتخاب 12 عنوان کتاب تقدیری در این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: در هر یک از بخشهای داستان، شعر و علمی-آموزشی، 4 عنوان کتاب مورد تقدیر قرار می گیرد.

محمدرضا شمس در بخش داستان، اسدالله شعبانی در بخش شعر، دکتر محمد کرام الدینی در بخش علمی-آموزشی، کوروش پارسانژاد در بخش تصویر و گرافیک و بهزاد غریب‌پور در بخش مدیریت نشر، سرگروه‌های داوری این دوره از جشنواره را به عهده داشته‌اند.

مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره "کتاب برتر کودک و نوجوان" ساعت 16 آبان در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

