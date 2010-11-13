به گزارش خبرنگار مهر، از جمع 26 بازیکنی که به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان دعوت شده اند عصر امروز 24 نفر به زمین شماره یک کمپ تیم های ملی آمده بودند و زیر نظر افشین قطبی و دیگر مربیان تیم ملی خود را برای دیدار با نیجریه آمده کنند. جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانی تیم فوتبال اوساسونا در تمرین عصر امروز غایب بودند.

بازیکنان دعوت شده به اردو تیم ملی از ساعت15 و 45 دقیقه در زمین تمرین کمپ تیم های ملی گرد هم آمدند و با بازی فوتبال خود را آماده تمرین کردند. افشین قطبی از ساعت 16 بازیکنان را به وسط زمین فراخواند و در حالی که آنان حقط اتحاد زده بودند دقایقی کوتاه برایشان صحبت کرد. تمرین از ساعت 16 و 5 دقیقه با دویدن بازیکنان دور زمین آغاز شد.

در ابتدا حنیف عمران زاده، ایمان مبعلی، میلاد میداوودی و پژمان منتظری، بهادر عبدی و ابوذر رحیمی بازیکنان ملی پوش استقلال و راه آهن که روز گذشته در لیگ برتر به میدان رفته بودند از دیگر بازیکنان جدا شدند و زیر نظر پیت بیوتر حدود یک ساعت به تمرین ریکاوری پرداختند. دیگر بازیکنان 5 دقیقه همراه منصوریان دور زمین دویدند سپس 15 دقیقه با هدایت افشین قطبی به طرق مختلف بدنهای خود را گرم کرده و به تمرینات کششی پرداختند.

در بخش دیگری از تمرین ملی پوشان 15 دقیقه کار با توپ انجام دادند. در ادامه به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و 15 دقیقه ضمن انجام این تمرین سانتر از جناحین را تمرین کردند.

آندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز امروز جدا از دیگر بازیکنان زیر نظر پزشک تیم ملی به تمرین پرداخت. به گفته پزشک تیم ملی تیموریان مشکل خاصی ندارد و به بازی با نیجریه می رسد. نکته قابل توجه عدم حضور تماشاگران برای تماشای تمرین تیم ملی بود از تماشاگران ویژه این تمرین می توان به هومن افاضلی مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان اشاره کرد.

بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در بخش پایانی این تمرین در قالب دو تیم زرد و قرمز به فوتبال درون تیمی پرداختند. تمرینات اختصاص برای مهاجمان و شوتزنی بخش پایانی تمرین امروز بود.

بازیکنان استقلال هم که به خاطر بازی روز جمعه برابر شاهین بوشهر مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفته اند برای آنکه با خبرنگاران روبرو نشوند و به سوالات انها پاسخ ندهند، دور از دسترس خبرنگاران و از سمت دیگر به هتل رفتند.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای برگزاری دیدار روز چهارشنبه برابر نیجریه آماده می کند. این بازی در ورزشگاه آزادی تهران و در راه آماده سازی برای حضور در جام ملتهای آسیا برگزار می شود.