انتقاد راعی به سریال "مختارنامه"/ ابهام در ساخت سریال نوروزی شبکه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعدی تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "روشنایی شب" با محوریت زندگی عزتشاهی هفته گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرد تولید این سریال به خاطر بر طرف نشدن مشکل فیلمنامه متوقف شده است.
این در حالی است که از سال گذشته تاکنون چند بار وعده ساخت این سریال از سوی تهیهکننده و محمدرضا معصومزادگان قائم مقام شبکه تهران به خبرگزاریها و مطبوعات داده شده است.
- عزتالله انتظامی بازیگر سریال "هزاردستان" هفته گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری بعد از پخش مجدد این سریال بعد از 22 سال گفت: "هزاردستان" با دیگر مجموعههایی که در حال حاضر ساخته میشوند، قابل مقایسه نیست، در حالی که امکانات فیلمسازی در زمان حاضر خیلی بیشتر از زمان ساخت "هزاردستان" است.
- بیژن بیرنگ که این روزها سریال "همچون سرو" را روی آنتن شبکه دو دارد، هفته گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرد حاضر است برای نمایش خانگی سریال بسازد و پخش سریال از طریق سیستم نمایش خانگی را مثبت ارزیابی کرد.
- علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما بعد از راهاندازی اتاق فکر برای تئاتر تلویزیونی در این معاونت، تصمیم گرفت شورای راهبردی هم برای هر یک از شبکهها مشخص کند، به همین دلیل از مدیران هر یک از شبکهها خواست اعضای شوراهایشان را معرفی کنند. البته هنوز شبکه دو اعضای خود را معرفی نکردهاند.
دارابی اواخر هفته گذشته هم از مدیران طرح و برنامه و نظارت شبکههای مختلف سیما دعوت و تاکید کرد باید از بهترین نیروها برای طرح و برنامه و نظارت بهره برد. او در این نشست اعلام کرد دور جدیدی در معاونت سیما شروع شده است.
- محمدرضا معصومزادگان قائم مقام شبکه تهران هفته گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرد سریال نوروزی این شبکه را مجید صالحی به تهیهکنندگی محمود رضوی میسازد. این خبر نیز از سوی روابط عمومی این شبکه به تمام خبرگزاریها و روزنامهها اعلام شد. نکته جالب این است که مجید صالحی در گفتگو با روزنامه بانی فیلم اعلام کرد هنوز هیچ چیز مشخص نشده و ما فقط مذاکراتی با مسئولان شبکههای سه و تهران داشتهایم. همین مسئله منجر به ابهام در ساخت سریال نوروزی شبکه تهران کرده است.
- سیمافیلم قصد دارد به زودی تاریخچهاش را در قالب یک مستند نیمه بلند به تهیهکنندگی و کارگردانی مجتبی قاسمی تهیه کند.
نمایی از سریال تلویزیونی "مختارنامه"
- روابط عمومی سریال "مختارنامه" در مطلبی نوشت که در ابتدا قرار بود نقش مختار را حمید فرخنژاد بازی کند. از سوی دیگر برخی شنیدهها حاکی از آن است که این نقش در ابتدا به چنگیز وثوقی پیشنهاد شده بود.
- شبکه خبر با کمبود سوژه برای دوربین خبرساز رو به رو شده است، به همین دلیل هفته گذشته اعلام کرد از سوژههای پیشنهادی مخاطبان در حوزه ورزش استقبال میکند.
- احمد طبخی، مدیر طرح و برنامه رادیو ورزش هفته گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرد فعالیت گزارشگران مسابقات ورزشی در رادیو قابل انتقاد نیست.
- بعد از اینکه کامران کاظمزاده مدیر رادیو فرهنگ اعلام کرد که دوره نمایشهای رادیویی به سر رسیده است، اما محمدحسین صوفی معاون صدا در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد جشنوارهای به زودی برای نمایشهای رادیویی برگزار میشود، چرا که این قالب یکی از تاثیرگذارترین و جذابترین برنامه رادیویی است. همچنین مدیر رادیو تجارت هم در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد نمایشهای رادیویی این شبکه افزایش مییابد.
- هفته گذشته یکی از خبرگزاریها اعلام کرد طی روزهای اخیر نسخههای تقلبی از مجموعه هفتم از سریال "قهوه تلخ" مهران مدیری در مراکز خرید از جمله سوپرمارکتها و برخی فروشگاهها به فروش میرسد و همین مسئله منجر به سردرگمی مردم شده است.
- مجموعه تلویزیونی "نون و ریحون" ماه رمضان از شبکه تهران پخش شد. بعد از تمام شدن پخش این سریال محمدرضا معصومزادگان مدیر گروه فیلم و سریال این شبکه اعلام کرد ادامه این سریال ساخته میشود، اما او به تازگی نظرش را تغییر داده و در گفتگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرد ادامه ساخت این سریال در دستور کار شبکه تهران قرار ندارد.
- دکتر رضا پورحسین، مدیر شبکه هفت درباره روند انتشار کتاب "مناظرهها" مربوط به مناظرههای انتخابات دهم ریاست جمهوری به یکی از خبرگزاریها اعلام کرد هم اینک مشغول نوشتن این کتاب هستم، اما تا پایان سال منتشر میشود.
- معاونت صدا به تازگی تصمیم گرفته جلسهای با حضور برنامهسازان برگزار کند تا برنامههای صبحگاهی رادیو متنوعتر شود.
- مسعود ولدبیگی، طراح گریم مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد با وجود سختیهایی که این پروژه داشت، اما طراحی گریم این سریال برایش فرصت استثنایی بود. همچنین مهدی حسینیوند تدوینگر این سریال هم تاکید کرد در تدوین سعی کرده تمام زحمات عوامل را در نظر بگیرد و آن را به هدر ندهد.
- مجتبی راعی با ارسال یادداشتی درباره سریال "مختارنامه" به یکی از خبرگزاریها ضمن برشمردن نکات مثبت این سریال، به روایت داوود میرباقری از شخصیت "مسلم ابن عقیل" در این سریال تاریخی ـ مذهبی انتقاد کرد.
- مجید ندیری، مدیر رادیو ورزش در گفتگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرد گزارشگران ورزشی رادیو نسبت به تلویزیون کمتر درگیر حاشیه میشوند.
- شبکه تهران بعد از موفقیتی که از پخش برنامه "بچههای دیروز" داشته و با استقبال مخاطبان هم رو به رو شده است به دنبال اتفاق جدیدی است. این شبکه قصد دارد یک مسابقه آشپزی با شیوه خاص تهیه کند تا برای مخاطبان جذابیت لازم را داشته باشد.
نظر شما