سد هراز آب مورد نیاز 100 هزار هکتار اراضی مازندران را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان طهماسبی زمان تعیین شده برای اجرا و تکمیل سد مخزنی هراز در شهرستان آمل را تا پایان سال ۹۳ به شرط تامین اعتبار بموقع آن اعلام کرد و افزود: هم اکنون قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار این سد با تجهیزات کامل و نیروهای متخصص ساخت سد هراز را با سرعت خوبی در حال اجرا دارد.

وی با بیان این که ساخت دو تونل انحراف آب سد به طول هزار و ۳۰۰ متر اکنون با 20 در صد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست زمان بندی برای اجرای تونل های این سد را بیش از ۵/۱ سال اعلام کرد و گفت امیدواریم اجرای تونل ها در این مدت به پایان برسد تا مقدمات اجرای بدنه اصلی سد آغاز شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه امسال ۶۵ میلیارد ریال برای اجرای سد هراز آمل دولت اعتبار ملی اختصاص داده است تصریح کرد : در سالهای آینده امیدواریم این رقم به ۲۵۰ میلیارد ریال برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران در خصوص مشخصات فنی سد هراز آمل تصریح کرد: سد هراز با ارتفاع ۱۵۰ متر از پی ، ظرفیت تنظیم بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب در برای تامین آب کشاورزی 100 هزار هکتار و تامین آب شرب شهر های آمل ، بابل ، محمود آباد ، فریدنکنار و بابلسر و تولید ۲۵ مگاوات بر ق لحاظ شده است.

