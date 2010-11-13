کانون وکلا در رفع ذهنیتهای منفی نسبت به وکلا تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به وجود برخی ذهنیتهای منفی درباره وکلا در میان مردم و قضات گفت: متأسفانه اقدامات برخی افراد سودجو و تعدادی از واسطه‌گرها چهره وکالت را مخدوش کرده و کانون وکلا باید نسبت به رفع این ذهنیتهای منفی تلاش کند.

رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه از برنامه‌های کانون وکلا را در رفع ذهنیتهای منفی حمایت می‌کند.

آیت الله لاریجانی گفت: دستگاه قضایی همچنین آماده بررسی آرای کارشناسی اعضای ‌کانون وکلا در جهت اصلاح فرایند وکالت و تدوین لایحه‌ای در این مورد است.

رئیس قوه قضائیه برخی از اظهارنظرهای وکلا در مورد اقدامات دستگاه قضایی و نیز مصاحبه‌ با رسانه‌های بیگانه را موجب وهن جامعه وکالت دانست و افزود: وکالت شغل شریفی است که امیدواریم شأن و منزلت آن از سوی وکلا به خوبی حفظ شود.

آیت الله لاریجانی فراهم کردن سازوکارهای اجرای طرح وکیل خانواده را خواستار شد و افزود: اجرای این طرح با همکاری دولت و همت کانونهای وکلا گامی مؤثر در کاهش مشکلات مردم و نیز دستگاه قضایی است.

رئیس قوه قضائیه همچنین در خصوص مراجعه برخی قضات سلب صلاحیت شده به کانونهای وکلا برای اخذ پروانه وکالت گفت: این قضات سلب صلاحیت شده حتی اگر مورد عفو نیز قرار گیرند باز هم نمی‌توانند پروانه وکالت بگیرند و حق وکالت ندارند.

در ابتدای این دیدار جندقی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وکلای دادگستری در چارچوب قانون اساسی و پایبند به اصول حاکم بر نظام اسلامی حرکت می‌کنند و برخی از اظهارنظرها و یا اقدامات خلاف واقع مورد تأیید نیست.