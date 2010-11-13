فرهنگ سازی عادات مناسب غذایی در سلامت جامعه موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد حمیدی ظهر شنبه در همایش روز جهانی مواد غذایی استان زنجان افزود: فرهنگ و دیدگاه های غلط مصرف مواد غذایی نگرانی های را در این حوزه ایجاد کرده که لزوم توجه بیشتر به آن ضروری است.

حمیدی با اشاره به اینکه نگاه ویژه ای باید به کیفی سازی مواد غذایی در جامعه شود، گفت: تولید محصول با کیفیت غذایی در شیوه زندگی مردم بسیار تاثیر گذار است.



وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته بحث غذا و ارتقا تولیدات جانبی آن اهمیت ویژه ای دارد که از سوی دست اندرکاران این حوزه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

حمیدی با بیان اینکه ورود بخش خصوصی و فن آوری های نوین در ارتقا و بهبود مواد غذایی تاثیر گذار است افزود این موضوع باید به عنوان یکی اصل مورد توجه صنعت مواد غذایی کشور قرار گیرد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان زنجان اظهار داشت: تغییر شیوه مصرف غدایی کشور در جامعه امروز به یک معضل بسیار مهم تبدیل شده که عوارض بعدی آن در نسل های بعدی مشاهده خواهد شد.

حمیدی با اشاره به اینکه افزودنی های غیرمجاز در مواد غذایی و عدم توازون مصرف مواد غذایی در جامعه از چالش های عمده در این بخش است افزود: آلودگی های زیست محیطی، تغییر در شیوه زندگی مردم، گسترش شهرنشینی و افزایش استرس های جسمی و شغلی از دیگر چالش های عمده این حوزه عنوان کرد.