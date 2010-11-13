قوه قضائیه آماده همکاری با دولت در هدفمندکردن یارانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الااسلام سید ابراهیم رئیسی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه طرح بزرگ اقتصادی ضرورت اجتناب ناپذیر کشور است، افزود: در این حرکت عظیم بایستی همه بخشها به حمایت از سیاستهای دولت حرکت کنند تا دولت جلوه ای موفق از عدالت اجتماعی را برای مردم به نمایش بگذارد.

وی مشخصه مهم دستگاه قضایی را اجرای عدالت دانست و تصریح کرد: با اجرای این طرح که قطعا به نفع قشر آسیب پذیر است بایستی رسانه ها به خصوص صدا و سیما به اطلاع رسانی بیشتری بپردازند.

حجت الااسلام رئیسی ادامه داد: دستگاه قضایی هم در بخش نظارتی و هم در سازمان تعزیرات حکومتی با تخلفات اقتصادی برخورد خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفرهای استانی قوه قضاییه اظهارداشت: این سفرها که با هدف بررسی مشکلات مردم صورت می گیرد ادامه دارد.

در این مراسم حجت الاسلام حکمت علی مظفری به عنوان رئیس کل دادگستری استان مرکزی معرفی و از زحمات محمد صادق مهدوی راد تقدیر و تشکر شد.