پروژه های بازسازی شبکه های فاضلاب روستایی مازندران پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر شنبه در مراسم اجرایی شدن عملیات طرح شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب در روستای زاغمرز بهشهر افزود: سلامت و بهداشت در روستاها تضمین کننده سلامت جامعه است و تمام تلاش و همت را در توسعه بهداشتی باید بکار گرفت.

وی بر تخصیص اعتبارات و اجرای طرح های عمرانی و بهداشتی و هم چنین توسعه بنگاه های اقتصادی در جهت ایجاد اشتغال در روستاها تاکید داشت واظهارنمود : در روستا ها که مرکز کار و تلاش و تولید است آثار عمرانی و پیشرفت باید تجلی شود.

طاهایی تلاش و پشتکار همراه با تفکر و تدبیررا لازمه تحقق به اهداف چشم انداز 1404 اعلام کرد و بیان داشت: در جهت ممتاز بودن کشورمان ،ایران اسلامی در عرصه های علمی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در منطقه و جهان باید همت مضاعف و کار مضاعف را برای رسیدن به قله هدف به کار گرفت.

استاندارمازندران، اجرای طرح فاضلاب روستایی را خدمت شایسته برای روستاییان در جهت بهداشت و ایجاد محیط سالم برشمرد و خاطر نشان کرد: روستاییان باید در راستای توسعه روستاها همکاری لازم را با مسولین در اجرای طرح ها داشته باشند.

طاهایی با اشاره به سفر سوم ریاست جمهوری به استان گفت: در راستای متناسب سازی و بازسازی شبکه ها اعتبارات مهمی تخصیص خواهد یافت که امید می رود در مدت سه تا چهار سال آینده مشکل بسیاری از روستاها مر تفع شود.

وی در پایان ایجاد زیر ساخت های رفاهی و خدماتی را ماندگاری روستا ها اعلام کرد و بیان داشت: دفع زباله ،فاضلاب و اشتغال از جمله مشکلات عمده روستاییان می باشد و باید با تدبیر و همت بلند در رفع این مشکلات گام برداریم.