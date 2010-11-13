همدلی گلستانیها برای اجرای هدفمندی یارانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر شنبه در همایش بزرگ قربان در گنبد کاووس از گلستانیها خواست به شایعات توجه نکنند و اخبارصحیح را تنها از رسانه ملی و استانی دریافت نمایند.

وی همچنین با بیان اینکه هماهنگی های لازم برای انجام این طرح درهمه بخش ها انجام شده است، اضافه کرد: مجموعه نظام، قوای سه گانه بوِیژه دولت خدمتگزار دکتر احمدی نژاد با همکاری و همراهی مردم با جدیت این طرح بزرگ اقتصادی را انجام و دشمنان را مایوس خواهند کرد.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود نیز به جایگاه ولایت فقیه و رهبری درنظام جمهوری اسلامی و تلاش های دشمنان اسلام برای ضربه زدن به این جایگاه مقدس اشاره کرد و گفت: امروز حفظ این جایگاه بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

قناعت تاکید کرد: مردم مراقب هجمه سنگین جنگ روانی بدخواهان نظام اسلامی باشند و با همکاری وهمدلی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت را یاری کنند.



وی با اشاره به وحدت و همدلی شیعه وسنی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، رمز این وحدت را اطاعت از فرامین ولایت فقیه دانست و بر هوشیاری همگان تاکید کرد.



قناعت اجرای هدفمند کردن یارانه ها را موفقیتی بزرگ برای نظام اسلامی و دولت دهم دانست و مشارکت همه آحاد مردم را خواستار شد.

وی با تشریح توطئه های دشمنان داخلی و خارجی نظام اسلامی افزود: امروز همه قوای دشمن معطوف به عدم موفقیت دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست و از مردم خواست تا مراقب هجمه سنگین جنگ روانی بدخواهان نظام اسلامی باشند.