شهرداران چهار استان مدیریت سیلابهای شهری را بررسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یونس حسینی از برگزاری کارگاه دوروزه آموزشی ومدیریت سیلاب های شهری درروزهای ۲۳ و ۲۴ ماه جاری درمحمود آباد خبر داد و گفت: دراین همایش از ۱۴۰ شهرداری سطح کشور دعوت به عمل آمده است.

حسینی گفت: این دوره آموزشی با همکاری معاونت پژوهشکده سازمان شهرداری ها ودهیاری ها ،حوزه معاونت عمرانی ،دفتر شوراها و شهری استانداری مازندران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت:با حضور فرمانداران وشهرداران شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت استان های گیلان، گلستان، سمنان و مازندران، همایش هماهنگی هدفمندکردن یارانه ها در ساری برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مازندران به عنوان استان معین برای سه استان دیگر در نظر گرفته شده است گفت: هدف از برگزاری این همایش، توجیه بسته حمایتی حمل و نقل و امور خدمات شهری در شهرداریها و دهیاری های این چهار استان است.

حسینی با اشاره به اینکه مشابه این همایش یک روزه برای شهرداران شهرهای با جمعیت بالای 100هزار نفرنیز برگزار شده است، افزود: مدیران شهری شرکت کننده در این مراسم از سوی اعضای شورای مرکزی هماهنگی هدفمند کردن یارانه های وزارت کشورنسبت به آخرین وضعیت بسته حمایتی خدمات شهری آگاه خواهند شد.

استان های گیلان، گلستان، سمنان و مازندران دارای 140 شهردار هستند.