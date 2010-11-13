جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نماد هدایت حوزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد غروی که در اجلاس سراسری دبیران استان‌ها و شهرستان‌های حزب موتلفه اسلامی در مشهد سخن می‌گفت، اظهار داشت:حزب موتلفه اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و از آغاز نهضت روحانیت دوستان موتلفه اسلامی از ابتدا تا به امروز پیرو خط روحانیت و مرجعیت بوده‌اند.

وی ادامه داد: حزب موتلفه اسلامی در زمانی که در مسائل مهم نیاز به اذن و حکم ولی فقیه داشته، هیچگاه از این امر تخطی نمی‌کنند. مستقیم‌ترین و عمیق‌ترین تشکیلاتی که در انقلاب داشته‌ایم، حزب موتلفه اسلامی بوده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: این تشکل عظیم هیچگاه به دنبال کسب قدرت نبوده، بلکه همیشه به دنبال انجام تکلیف و وظیفه بوده و هیج تشکل دیگری نمی‌تواند جایگزین این تشکیلات شود، موتلفه اسلامی سردی و گرمی انقلاب را چشیده و همیشه در خط انقلاب حرکت کرده است و این تشکل باید با این اصول و مبانی که دارد، بماند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان امام خمینی (ره)، بیان داشت: جامعه مدرسین نماد هدایت حوزه است و اعتبار این نهاد ذاتی است.

وی افزود: هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند جای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را بگیرد، این اعتبار از شخصیت‌های حقیقی آن است که در واقع فقها و علما هستند؛ این شخصیت‌ها داخل هر مجموعه‌ای باشند به آن مجموعه اعتبار می‌دهند.

غروی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سفر به قم اظهار داشت: مهمترین وظیفه جامعه مدرسین صیانت از خط امام (ره) و رهبری است.

وی افزود: نباید از موضع‌گیری‌های نقدگونه ما دشمن سوء استفاده کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: برخی تشکل‌های اصولگرایی طوری صحبت می‌کنند که در اصولگرایی

معیار حداقلی دارند و برخی نیز همه را اصولگرا می‌دانند، باید در این زمینه اعتدال وجود داشته باشد.

غروی تاکید کرد: در زمینه‌های کار اجرایی و مدیریتی به افرادی که می‌خواهند مسئولیت دهند باید شاخص‌های بالای اصولگرایی را داشته باشند.

وی در پایان با بیان این‌که اصولگرایی همانند ایمان مرتبه دارد، گفت: همه کسانی که اسلام، انقلاب اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، باید در دایره اصولگرایی قرار گیرند هر چند گاهی اشتباهی از سر غفلت مرتکب شده باشند.