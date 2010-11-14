رئیس کل دادگستری استان مرکزی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استاندار مرکزی عصر شنبه در این مراسم گفت: استان مرکزی با وجود یکدست نبودن جمعیت آن و استانی صنعتی از نظر امنیت در جایگاه بسیار بالای کشور قرار دارد.

علی اکبر شعبانی فرد با بیان اینکه این استان در زمینه امنیت روانی مقام دوم کشور ر ا داراست، افزود: رشد و شکوفایی و توسعه پایدار در سایه امنیت تحقق پیدا می کند.

رئیس کل پیشین دادگستری استان مرکزی نیز با بیان اینکه در استان در اجرای اتوماسیون اداری و کنار گذاشتن روشهای قدیمی پیشتاز بودیم، گفت: بعضی از شعبات تجدید نظر در چهار سال گذشته چهار هزار 700 پرونده داشت که این پرونده ها هم اکنون به 500 فقره کاهش پیدا کرده است.

محمد صادق مهدوی راد با بیان اینکه پرونده های ورودی و خروجی نیز در دادگاههای بدوی برابری می کند ،افزود: تنها در دادگاه خانواده آمار ورودیها با خروجیها هماهنگی ندارد.

رئیس جدید دادگستری کل اسنان مرکزی نیز با بیان اینکه استان مرکزی از لحاظ ویژگیهای جغرافیایی و صنعتی دارای ویژگیهای منحصر بفردی است افزود: با وجود این امتیازات و ویژگیها این استان چه در زمان انتخابات و چه در بعد از آن از امنتیت بالایی برخوردار بوده است.

حجت الاسلام حکمت علی مظفری افزود: مسئولین قضایی بر این باور هستند که بهترین راه خدمت به مردم تعامل است و مسئولین استان در این امر تا کنون موفق عمل کرده اند.

در این مراسم از زحمات محمد صادق مهدوی راد رئیس کل پیشین دادگستری استان مرکزی تقدیر و تشکر شد.