برگزاری فینال در ژاپن برایمان خوش یمن است/ بسیار خوشحالم

به گزارش خبرنگار مهر، شین تائه یونگ پس از قهرمانی تیمش در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری دیدار فینال طی دو سال گذشته در ژاپن برای تیم‌های کره‌ای خوش یمن بوده است. قطعا برگزاری یک دیدار به جای مسابقات رفت و برگشت در بازی فینال، برای فوتبال کره نتایج خوبی به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه از این قهرمانی احساس غرور می‌کند، اضافه کرد: در این دیدار در غیاب 3 بازیکن اصلی خود توانستیم نتیجه بسیار خوبی را کسب کنیم. می‌دانستم ذوب آهن بیش از آنکه تیمی هجومی باشد، تیمی دفاعی است و از قدرت طلبی بالای بازیکنان این تیم اطلاع داشتم. آنها قدرت بدنی بالایی داشتند اما ما توانستیم در این دیدار پیروز شده و جام قهرمانی را از آن خود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سئونگنام خاطرنشان کرد: درست است شماره 9 ما در این بازی گل نزد اما هرآنچه از وی خواستیم به بهترین شکل در زمین پیاده کرد. وی به خوبی دفاع ذوب آهن را به هم ریخت و سایر بازیکنان از این فرصت برای گلزنی استفاده کردند.

تائه یونگ در مورد انتخاب ساشا اوگننوفسکی به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات تاکید کرد: من در استرالیا یک سال با این بازیکن زندگی کردم و وقتی سرمربی سئونگنام شدم، از این بازیکن برای بازی در تیم دعوت کردم. وی فصل گذشته عملکرد خوبی نداشت اما در این فصل و خصوصا لیگ قهرمانان آسیا بسیار عملکرد خوبی داشت و امیدوارم این روند را ادامه دهد.

وی که در دوران بازیگری به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا انتخاب شده بود، در مورد انتخابش به عنوان بهترین مربی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: من در دوران بازیگری آرزو داشتم بهترین بازیکن سال آسیا شوم اما در دوران مربیگری به این موضوع فکر نمی‌کردم. امروز خیلی خوشحالم حتی بیشتر از زمانیکه بهترین بازیکن آسیا شدم.

سرمربی تیم فوتبال سئونگنام در پایان گفت: هدف بعدی ما موفقیت در جام باشگاه های جهان است و تلاش می کنیم با کار بیشتر کیفیت فوتبال آسیا را به خوبی به جهان نشان دهیم.

دیدار فینال هشتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز شنبه در ورزشگاه ملی توکیو برگزار شد و تیم سئونگنام کره جنوبی با برتری 3 بر یک برابر ذوب آهن جام قهرمانی را به خانه برد.