هماهنگی اصولگرایان برای وحدت در انتخابات مجلس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان که در اجلاس دبیران استان‌ها و شهرستان‌های این حزب در مشهد سخن می‌گفت، با اشاره به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتخابات آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ایران امروز در اوج اقتدار ملی است و این اقتدار باید در انتخابات آینده حفظ شود.

وی افزود: نمونه بارز اقتدار ایران سفر مقام معظم رهبری به قم بود که نشان داد مرجعیت، روحانیت و مردم با نظام و رهبر معظم انقلاب همراه هستند، همچنین سفر آقای احمدی‌نژاد به لبنان اقتدار ایران در منطقه و جهان را نشان داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر قدر اقتدار ما بیشتر شود دشمنی دشمنان نیز بیشتر شده و جنگ نرم و جنگ روانی دشمنان علیه جمهوری اسلامی بیشتر می‌شود.

بادامچیان تاکید کرد: مسائل را اصلی و فرعی کرده و اصلی‌ها را به صورت جدی دنبال کنیم و از ارزش‌ها نیز یک قدم عقب ننشینیم.

وی ادامه داد: اصولگرایان همه با هم باید با وحدت وارد انتخابات شوند و آنچه باعث پیروزی ما می‌شود خالصانه برای خدا کار کردن است.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بیان کرد: مجلس مطلوب نظام در دهه چهارم انقلاب مجلسی است که آهنگ ولی فقیه را داشته و هماهنگی کامل با اهداف انقلاب داشته باشد.

بادامچیان با بیان این‌که باید اصولگرایی بازتعریف شود، هماهنگی اصولگرایان برای وحدت در انتخابات مجلس را مهم و ضروری خواند و تصریح کرد: هر تشکل اصولگرا باید ابتدا در درون خود وحدت را به وجود آورده و سپس به دنبال وحدت با دیگر اصولگرایان باشد، موتلفه اسلامی که خط ولایت، مرجعیت و روحانیت را دنبال می‌کند به دنبال وحدت اصولگرایان است.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان تاکید کرد: گفتمان ما گفتمان امام و رهبری است، خط ما خط ارزش‌ها و آهنگ ما آهنگ ولی فقیه است.