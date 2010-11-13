  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۱۴

النجیفی:

خصومتی با هیج گروه سیاسی ندارم/ تاکید بر ریشه کنی تروریسم

خصومتی با هیج گروه سیاسی ندارم/ تاکید بر ریشه کنی تروریسم

رئیس مجلس عراق ضمن محکومیت همه اشکال تروریسم، ضرورت همکاری همه گروههای سیاسی را برای ریشه کنی این معضل شوم خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه،"اسامه النجیفی" گفت: مجلس عراق تروریسم را با همه اشکال آن محکوم می کند زیرا دشمن ماست و مردم عراق،حاکمیت و اموال آن را هدف قرارداده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در پرونده های فساد، نقض حقوق بشر و روابط دولت مرکزی با اقلیم کردستان عراق خواستار ایفای نقش نظارتی پارلمان بر فعالیتهای دولت شد.

النجیفی افزود: من نماینده همه هستم با هیچ گروه سیاسی خصومتی ندارم باید در مبارزه با تروریسم به صورت یکپاچه عمل کرد و ریشه های آن را خشکاند.

رئیس مجلس عراق تاکید کرد: باید در راستای سازندگی و بهبود شرایط تلاش کرد و مفهوم مشارکت ملی را با تمام ابعاد در کشور اجرایی کرد و دولت آتی تصمیماتی یکپارچه مطابق با تواقفهای سیاسی و برنامه های دولتی اتخاذ خواهد کرد.

النجیفی ضمن قدردانی از طرح "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: این طرح نوعی اعتماد نفس فزاینده نزد عراقی ها ایجاد کرد و راه مشارکت واقعی و تشکیل دولت را گشود.

یاد آورمی شود که جلسه نخست مجلس، امروز با حضور 241 نماینده با ریاست"اسامه النجیفی" برگزار شد.برخی از گروههای سیاسی از عدم طرح موضوع تروریسم بوسیله النجیفی در روز انتخابش انتقاد کرده بودند.

کد مطلب 1191072

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها