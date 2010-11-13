خصومتی با هیج گروه سیاسی ندارم/ تاکید بر ریشه کنی تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه،"اسامه النجیفی" گفت: مجلس عراق تروریسم را با همه اشکال آن محکوم می کند زیرا دشمن ماست و مردم عراق،حاکمیت و اموال آن را هدف قرارداده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در پرونده های فساد، نقض حقوق بشر و روابط دولت مرکزی با اقلیم کردستان عراق خواستار ایفای نقش نظارتی پارلمان بر فعالیتهای دولت شد.

النجیفی افزود: من نماینده همه هستم با هیچ گروه سیاسی خصومتی ندارم باید در مبارزه با تروریسم به صورت یکپاچه عمل کرد و ریشه های آن را خشکاند.

رئیس مجلس عراق تاکید کرد: باید در راستای سازندگی و بهبود شرایط تلاش کرد و مفهوم مشارکت ملی را با تمام ابعاد در کشور اجرایی کرد و دولت آتی تصمیماتی یکپارچه مطابق با تواقفهای سیاسی و برنامه های دولتی اتخاذ خواهد کرد.

النجیفی ضمن قدردانی از طرح "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: این طرح نوعی اعتماد نفس فزاینده نزد عراقی ها ایجاد کرد و راه مشارکت واقعی و تشکیل دولت را گشود.

یاد آورمی شود که جلسه نخست مجلس، امروز با حضور 241 نماینده با ریاست"اسامه النجیفی" برگزار شد.برخی از گروههای سیاسی از عدم طرح موضوع تروریسم بوسیله النجیفی در روز انتخابش انتقاد کرده بودند.